資金避風港 債券 ETF 規模創高 這2檔規模年增居冠亞軍

今年來金融市場動盪不安，資金尋求避風港，帶動債券ETF買氣；根據CMONEY統計資料顯示，投信發行之債券ETF總規模至2月底已創高突破3.21兆元，今年來短短2個月規模大增1,437.57億元。進一步觀察各檔產品之情況，以規模來看，年至今規模增逾百億元的產品共計有2檔，當中以群益ESG投等債20+（00937B）增加238.72億元最多最具人氣，其次為群益優選非投等債（00953B）。

市場法人表示，整體來看，規模增加前十名產品類型包括長天期ESG投等債、長天期美債等受矚目，公司債次之；其中，00953B群益優選非投等債由於是少數ETF中配息金額維持新高的，最新一次預計每股配發0.07元，將在3月6日進行配息，最後買進日為3月5日，00953B也是次次填息，股價又頻創新高，讓受益人息利雙收，成為唯一一檔非投等債上榜，顯示出投資人還是較嚮往高息率的債券ETF。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示，在貨幣政策轉折下受惠程度較高、收益水準也相對具吸引力之長天期投資等級債可多留意，由於投資等級債因債信品質良好，在市場仍有地緣或政經不確定性存在下，仍有望吸引訴求穩健配置之資金流入，在降息環境下，存續期間較長之標的更相對受惠，建議投資人亦不妨趁勢留意結合ESG概念的長天期BBB級債，一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出，從景氣面來看，成熟國家製造業雖走緩，但服務業景氣仍相對有撐，故景氣放緩但衰退風險仍可控，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更突顯出非投等債高債息與低存續期間之優勢。

李忠泰表示，後市來看，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，市場也偏好鎖高利率的券種，當中又以BB-B級、鎖定票面利率6%以上的成份券、選債機制納入信用因子加權之非投資等級債ETF最值留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。