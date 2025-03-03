00878為何大眾似乎對它情有獨鍾？孫太曝4原因：配息穩、價格穩、波動穩

與其共同成長 與有榮焉

下圖是00878的規模成長圖，孫太很榮幸的從00878規模還在約350E時一路參與至今，看著00878一路過關斬將，從突破1,000億大關→再到2,000億大關、3,000億，直至目前4,000億大關也順利突破！

說真的，一檔新成立的ETF要讓規模突破200億、300億都是一件不容易達成的事情，但...00878總是會讓我看到許多驚奇！

為什麼？對！當然又不是因為孫太有魅力，況且我也不會逢人便說一定要買00878，可是為什麼大眾似乎對它情有獨鍾呢？

孫太來說說自己的觀察，以下幾點是孫太「個人」的見解，不代表市場的想法：

願意創新

在高股息ETF還沒有「收益平準金」制度以前，00878首先納入收益平準金制度，讓忽高忽低的配息變得平穩！

記得當初也有幾家ETF出聲反對，但...孫太觀察這幾檔ETF目前也都納入收益平準金制度了！

配息平穩

因為納入收益平準金制度後，配息開始平穩化！這點對於市場來說配息變得「好預測」且容易評估！

00878剛推出時，曾經一度只配0.05、0.15元，那都是因為股數瞬間膨脹過快，讓配息縮水的緣故，而後來配息能穩定也是因為平準金制度。（當然，配息最終多寡還是由投信決定，這裡的平穩也只是孫太的一種感受）

首先季配息

還記得存股初期，大家幾乎都是以存金融股，一年一配為主，存了一整年，最期待的就是每年的7~9月配股、配息時間，而00878的季配息，變成了3個月領一次，縮短年期這件事對有些人來說是傻了，明明本來可以前一年9月一次領的金額，卻變成隔年分4次給你，你還感恩戴德？---這點可能忽略了退休族喜愛「現金流」的思維，就好像一筆退休金跟月領退休金，哪一個比較受到退休族喜愛...（答案是月領退休金）！

額外補充：孫太認為投信想推出的是「迎合」大家喜愛的商品，這一點...可以從ETF的「規模」成長速度略知一二！

穩穩穩

配息穩、價格穩、波動穩，大概就是這3穩，是很多持有人的共同感受，當然，波動穩就一定會被笑漲也漲不多，跌又跟著跌...但，也因為穩，所以在每次大盤下跌時，會促使更多人願意勇於加碼買進，這一點可能跟高波動性的股票不太相同！

好啦！我又不是國泰的業務，也不是00878的推廣者！只是就這幾年投資高股息ETF所觀察到的心得與大家分享！

目前看到的就是00878的規模和0050、0056的規模有貼近的趨勢，是否有機會爭個股票型ETF規模NO.1，最終還是看市場怎麼看待每個ETF投資商品的屬性和投資人自己投資的目的性！00878加油，看有沒有機會再讓投資人看到更多的突破。

◎本文內容已獲 孫悟天存股-孫太 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。