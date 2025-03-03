快訊

台股早盤跌逾400點！台積電開盤下挫40元 力守千元關卡

股神巴菲特評川普關稅政策：某種程度是戰爭行為 久而久之就是貨物稅

控告日本自衛隊性侵！女隊員的法律訴訟戰爭

不到兩年股息破百萬怎麼可能！存股哥：只有想不想 沒有不可能

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖／聯合報系資料照片
台股示意圖／聯合報系資料照片

昨天在文章及限動分享了許多老鐵的案例，他們在短時間靠著財商知識累積了大量的張數，股息更是翻了好幾倍，同時也收到幾個訊息，跟我說「怎麼可能」？想說的是，只有想不想 沒有不可能。

有的人本業收入本來就很強、有的人手上本就有很好的資源（房產、現金、股票等）只是過去沒有善加利用，他們將這些資源整合並且加上溫和的槓桿後，張數、股息一下子就拉上去了，財商知識是軟體、槓桿是硬體，合而為一天下無敵。

今天分享的故事是另一個老鐵，靠存股在不到兩年的時間就領超過百萬股息，他拿著這些股息去實現人生中的夢想，他的夢想非常酷，本來想寫在文章裡，但因為隱私就不便公開，希望這位老鐵準備好了之後可以跟大家分享你的喜悅。

他說在2023年時跟我私訊交流後，毅然決然在當年四月開始存股，不到兩年已經領了百萬股息，目前帳面獲利+80萬，今年目標想先買到100張00713，之後再持續累積00878、0056，短短時間有這樣的成績真的非常厲害！

我一直相信存股可以實現各種可能，因為我自己就是從月薪不到3萬塊慢慢存上來的，而且我還領過22K，靠存股實現人生的夢想，這也是存股最有魅力的地方。如果老鐵你也有故事想分享，歡迎私訊投稿。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00713元大台灣高息低波 00878國泰永續高股息 ETF 季配息

延伸閱讀

00757漲高不敢買現在拉回就是買！直雲：AI、降息的趨勢沒有變

00918本季估配息0.70元還能投資嗎？陳重銘：上市2年多來總報酬率為87.63％

FED六月降息？他猜「川普1招」會更早 網曝：不能買債了

00878不到一年從30張存到100張！存股哥：關鍵在「財商」知識的提升

相關新聞

不到兩年股息破百萬怎麼可能！存股哥：只有想不想 沒有不可能

他說在2023年時跟我私訊交流後，毅然決然在當年四月開始存股，不到兩年已經領了百萬股息，目前帳面獲利+80萬，今年目標想先買到100張00713，之後再持續累積00878、0056，短短時間有這樣的成績真的非常厲害！

台美股震盪抱股好不舒服！00945B息收穩領現金流大勝月配高息ETF

其實，在金融危機期間，快速降息的情況下，投資等級債的表現會相對較好；以COVID-19為例，當時投資等級債的價格迅速上升。

00757漲高不敢買現在拉回就是買！直雲：AI、降息的趨勢沒有變

我認為AI的趨勢沒有變，降息的趨勢沒有變，所以長線多方沒有變，川普只要推出政策大跌就大買，像是我推得00757之前漲高大家不敢買，但是現在開始拉回就是買！

00887爭議永豐挨罰60萬、一年不得募新基金 網抓1重點：很嚴重

永豐投信旗下永豐中國科技50大ETF（00887）去年10月出現大幅溢價、投資人違約交割等爭議，當時金管會即約談永豐投信，如今裁罰出爐。然而PTT網友卻認為裁罰過輕，直呼「不痛不癢」，但也有人認為「一年內不得募國外新基金」等於一年不能割韭菜，對永豐而言是一大限制。

他一買美債ETF連五漲 該再加碼？網勸別炒短線：避險就好

近期美國前總統川普接連宣布對加拿大、墨西哥、中國課徵關稅，市場原先預期通膨壓力將加劇，導致今年降息的可能性下降。然而，川普最新表示可能對歐盟徵收關稅，市場卻反向解讀為經濟不利訊號，資金大舉流入債市，美國公債殖利率下滑，推升債券及相關ETF價格。

00918本季估配息0.70元還能投資嗎？陳重銘：上市2年多來總報酬率為87.63％

00918本季預估配息0.70元！最後買進日3月19號。以2/27收盤價23.21計算，單季殖利率為3%，預估全年則是12%，那麼00918可以投資嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。