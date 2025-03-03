不到兩年股息破百萬怎麼可能！存股哥：只有想不想 沒有不可能

昨天在文章及限動分享了許多老鐵的案例，他們在短時間靠著財商知識累積了大量的張數，股息更是翻了好幾倍，同時也收到幾個訊息，跟我說「怎麼可能」？想說的是，只有想不想 沒有不可能。

有的人本業收入本來就很強、有的人手上本就有很好的資源（房產、現金、股票等）只是過去沒有善加利用，他們將這些資源整合並且加上溫和的槓桿後，張數、股息一下子就拉上去了，財商知識是軟體、槓桿是硬體，合而為一天下無敵。

今天分享的故事是另一個老鐵，靠存股在不到兩年的時間就領超過百萬股息，他拿著這些股息去實現人生中的夢想，他的夢想非常酷，本來想寫在文章裡，但因為隱私就不便公開，希望這位老鐵準備好了之後可以跟大家分享你的喜悅。

他說在2023年時跟我私訊交流後，毅然決然在當年四月開始存股，不到兩年已經領了百萬股息，目前帳面獲利+80萬，今年目標想先買到100張00713，之後再持續累積00878、0056，短短時間有這樣的成績真的非常厲害！

我一直相信存股可以實現各種可能，因為我自己就是從月薪不到3萬塊慢慢存上來的，而且我還領過22K，靠存股實現人生的夢想，這也是存股最有魅力的地方。如果老鐵你也有故事想分享，歡迎私訊投稿。

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