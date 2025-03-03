00757漲高不敢買現在拉回就是買！直雲：AI、降息的趨勢沒有變

本來就是這個時候要買股！

上周的利空又變得很多，華爾街又開始擔心經濟會衰退，加上川普開始繼續加稅，不過這個本來就是這個時間要買股，因為川普在上一任推出很多政策像是中美貿易甚至讓美股直接進入空頭，所以在川普上任的時候只要推出政策讓股市大跌就是要逢低進場！

大家又開始擔心經濟衰退，不過可以看到公債殖利率下跌就知道大家開始預期會降息，當降息循環的時候，一定會有青黃不接時間，也就是還沒降息數據先衰退的時候，但是我們做投資就是做長線，只要抓準降息大方向就知道我們要做多。

我認為AI的趨勢沒有變，降息的趨勢沒有變，所以長線多方沒有變，川普只要推出政策大跌就大買，像是我推得00757之前漲高大家不敢買，但是現在開始拉回就是買！

現在的AI才剛開始，降息才剛開始，有些事情看長一點就會賺錢！

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