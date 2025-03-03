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00757漲高不敢買現在拉回就是買！直雲：AI、降息的趨勢沒有變

聯合新聞網／ 直雲的股票投資筆記
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

本來就是這個時候要買股！

上周的利空又變得很多，華爾街又開始擔心經濟會衰退，加上川普開始繼續加稅，不過這個本來就是這個時間要買股，因為川普在上一任推出很多政策像是中美貿易甚至讓美股直接進入空頭，所以在川普上任的時候只要推出政策讓股市大跌就是要逢低進場！

大家又開始擔心經濟衰退，不過可以看到公債殖利率下跌就知道大家開始預期會降息，當降息循環的時候，一定會有青黃不接時間，也就是還沒降息數據先衰退的時候，但是我們做投資就是做長線，只要抓準降息大方向就知道我們要做多。

我認為AI的趨勢沒有變，降息的趨勢沒有變，所以長線多方沒有變，川普只要推出政策大跌就大買，像是我推得00757之前漲高大家不敢買，但是現在開始拉回就是買！

現在的AI才剛開始，降息才剛開始，有些事情看長一點就會賺錢！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ AI ETF 川普 美股 降息

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