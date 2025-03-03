00918本季估配息0.70元還能投資嗎？陳重銘：上市2年多來總報酬率為87.63％

00918本季預估配息0.70元！最後買進日3月19號。以2/27收盤價23.21計算，單季殖利率為3%，預估全年則是12%，那麼00918可以投資嗎？

用數字來說明吧？00918上市2年多來，各項報酬數字都超越老大哥0056，這2檔ETF都是被動追蹤指數，讓我來分析一下指數上的不同。

0056：由指數公司（非元大投信）從市值前150大企業中，選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股。注意「預測現金股利殖利率」這幾個字，完全沒有提到能不能填息，指數沒有這種設計。

00918：從名字「大華優利高填息30」可以看出是大華銀投信推出，強調優利（高殖利率）並且強調高填息，一樣是從市值前150大股票中，挑選股利率佳、填息次數多的30檔成分股。請注意，成分股除了配息高之外，也一併考核過去的填息表現。

「高填息」這個因子，是00918跟0056的最大不同之處。配息高儘管很誘人，但如果沒有填息也只是左手換右手，所以00918特別強調「高填息」，這是她的獨特之處。

填息就表示股利有放進口袋，看看00918上市以來，配息報酬高達34.73%，勝過0056的29.42%，就是強調「高填息」的功勞。

此外，填息就代表股價上漲，股價上漲也會帶來更多的資本利得。所以00918的資本利得高達52.9%，也是勝過0056的43.74%，00918賺到更多的價差。

投資就是要賺兩種錢：股利+價差。00918兩者都贏，上市以來總報酬率為87.63%，贏了0056達到14.47%，真的是股利跟價差都贏了！

ETF雖然簡單，但是投資就是想要「賺更多」，如果你了解00918「高填息」的設計，不就可以多賺一點，何樂而不為呢？

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。