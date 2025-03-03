市場波動加劇，債券ETF躍為市場資金避風港，據統計，凱基A級公司債近五日平均成交量站上萬張以上，最近一次公告預估配息的年化配息率也來到6.3%，為A評級債券ETF中年化配息率最強，其次為台新美A公司債20+也達5.5%。

市場人士觀察，凱基A級公司債不僅最近一次年化配息率配出6%以上，從去年10月第一次開始配息以來，已經連續配息四次，配息金額分別是0.082元、0.08元、0.08元、0.079元，換算成年化配息率，第一次是6.6%、第二次6.24%、第三次6.48%、第四次6.36%，可以看出配息金額雖然有些微波動，但每次年化配息率都有持穩在6%以上，最近公布即將在3月7日進行除息的第五次配息，每受益權單位預計配發0.079元，換算成年化配息率一樣站穩6%以上。

凱基A級公司債研究團隊表示，股票商品受川普關稅戰影響，波動劇烈，帶動資金持續湧入債券型商品，債市延續資金淨流入態勢，其中投等債目前殖利率來到5.22%，相較於長期平均的4.52%，投等債整體收益率處於2008年後高點，投等債投資吸引力可望持續。債券布局建議核心配置存續期間中段的高信用評級投等債，以兼顧增加債息收益並減輕利率風險的影響。

台新投信指出，美國投資級債券是全球規模最大、流動性最佳的債券，A級債券信用品質較高，違約風險相對，在景氣循環變化中，能以較低風險參與市場目前較高的殖利率水準。全球股市經過2024年的大漲普遍處於高檔位階，引發資金轉往高評級的債券ETF避險，在近日全球股市大幅震盪之際，投資等級債券ETF表現相對抗跌。

台新美A公司債20+研究團隊指出，市場預期今年6月Fed將降息，持續推升債券多頭行情。當前債券殖利率仍位於長期相對高點，而長天期債券因存續期間較長，殖利率較高，且美國經濟依舊強勁，投資級債券發行人信用風險有望維持在相對低位。建議投資人採定期定額分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。