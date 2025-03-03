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A股市值型ETF 出運

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
A股市值型 ETF 出運 （中新社）
A股市值型 ETF 出運 （中新社）

近期金融市場壟罩在川普關稅變數下，但中國股市在AI題材DeepSeek話題帶動，以及中國兩會在即，市場期待官方披露更多刺激政策下，表現相對突出。近一月滬深300指數上漲約3.7%，投信發行中國A股市值型ETF同期間也表現亮眼，績效都在4%以上。

群益深証中小ETF（00643）經理人洪祥益表示，自DeepSeek R1發布以來，令市場感到驚訝的是，即使面臨嚴格的晶片禁令，中國科技公司依然能夠突破困境，追上人工智慧（AI）領域發展，促使中國股市估值重新調整，不只以大型股為主的滬深300指數受到激勵走升，中小型科技股為主的中小企業100指數表現更是較大型股指數活躍，可見市場資金不再僅偏向大型股，受惠於AI大趨勢與中國科技自主政策題材的中小型股同樣吸引資金青睞。

洪祥益指出，從國際資金流向來看，流入A股的長期資金今年來也轉正，顯示市場對中國股市的投資情緒也相較以往樂觀。隨兩會即將登場，基於近年中國科技創新突破，其中強調運用大數據、AI、互聯網等新興技術，並將這些技術與高素質勞動力、現代金融等要素緊密結合的「新質生產力」仍可望是重點政策方向，並成為下一輪中國經濟與產業增長的驅動力之一，中小型科技股也將持續受惠，而中小企業100指數成分企業亦多聚焦於上述重點產業，資金與產業政策雙利多。

富邦中証500ETF經理人陳双吉表示，隨市場對於美股高估值、高通膨預期及政策不確定的擔憂下，投資人焦點轉為關注估值處於相對低點的陸港股市場，尤其是AI相關受惠類股及科網巨頭，其中阿里巴巴財報優於預期，以及未來三年規劃人民幣3,800億元雲端及AI資本支出，都帶動資金大幅流入港股，成為今年最強市場，也是近年來唯一由非政策因素驅動的上漲。

對於陸港股漲勢能否持續，陳双吉指出，取決於中國能否突破美國封鎖，提高科技自主程度及經濟結構轉型進程，而即將召開的兩會，是否有大規模且有效的財政刺激政策宣布，對於市場信心鞏固也是不可或缺；科技進展加上刺激政策實施，才有機會加速中國脫離房地產拖累，並重新帶動陸港股重回長期多頭格局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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