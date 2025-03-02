00878不到一年從30張存到100張！存股哥：關鍵在「財商」知識的提升

前幾天有個老鐵跟我分享他的喜悅，他說他存滿100張00878了！我翻了一下對話紀錄，去年五月的時候他跟我說還是存股資歷一年半的小菜雞，00878大約30張左右，換算下來一年大概存20張。

後來看了我的質押文章，試算後股息跟張數直接翻倍，覺得可行就開始了，從去年五月到今年二月不過短短9個月，00878的張數從30張暴增到100張，我跟他約定150張時再來分享，以他現在的能力應該不到一年就可以達成了。

其中的關鍵我覺得不完全在質押這項工具，而是他的財商知識的提升，槓桿存股不光是開槓桿這麼簡單而已，我認為是因為使用者本身的財商知識提升，讓你擁有駕馭這項工具的能力。

財商知識的提升也代表你個人投資、理財能力的整體提升，這位老鐵不是只有00878張數暴增，這一年他也存了2顆金塊，財商能力影響的是除了存股之外的方方面面，讓你的金錢使用效率大幅增加。

當然股票質押最重要的還是在於維持率，這位老鐵維持率200%以上，還有黃金作為防禦手段，不是無腦開槓桿，而是攻守並進，我覺得這樣才是讓股票質押完全發揮其威力的最佳狀態。

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