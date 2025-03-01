三月ETF配息戰開跑 十檔先搶先看

邁入3月，市場準備迎接新一波ETF配息大戰，截至2月27日已經有十檔ETF公告配息資訊，季配組目前僅有二檔宣布，暫以大華優利高填息30公告單季配息率3%最強；而月配組中暫時以統一ESG投等債15+單月配息率0.9%最高。

進一步來看，在兩檔季季配表現上，元大台灣高息低波每受益權單位擬配1.4元，連續兩季金額相同，單季配息率也維持在2.5%；而大華優利高填息30單季配息金額由前一季0.84元（單季最佳）降至0.7元，單季配息率仍守住3%。

至於其他八檔月月配ETF中，五檔是債券ETF，單月配息率介於0.4%至0.9%間，統一ESG投等債15+單月配息率0.9%、群益優選非投等債單月配息率0.6%、凱基A級公司債和新光BBB投等債20+同樣都是0.52%、大華投等美債15Y+為0.4%。

其中，統一ESG投等債15+以及新光BBB投等債20+都是成立以來首次配息，後續配息狀況值得關注。而群益優選非投等債配息金額維持0.07元邁入第五個月。

在三檔月配台股ETF表現上，統一台灣高息動能單月配息率0.34%、元大台灣價值高息0.31%、群益科技高息成長0.2%，三檔都至少兩個月以上沒有下修配息金額，換而言之，月月配高息ETF降息風有望暫告一段落。

法人分析，2024下半年月配高股息配息進入下修，推動資金大量往季配商品流入，元大台灣高息低波為千億級高股息ETF中唯一具有低波動選股設計，長期對成分股低買高賣的選股邏輯，使其帳上資本平準金收益累積豐沛，足以維持穩定配息。

元大台灣高息低波去年開始即轉進基期較低的產業，近期成分股中包括散裝航運、鋼鐵、消費電子、內需消費都有表現，在指標權值股暫時熄火下，聚焦非權值股的高股息ETF可望接棒行情。

緊接著，3月3日熱門ETF們也將接力公告配息表現，包含群益台灣精選高息、復華台灣科技優息、凱基優選高股息30等。 十檔已公告三月除息概況的ETF 。資料來源：CMoney 統計至2/27 高瑜君／製表

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