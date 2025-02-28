釐清ETF迷思 低價未必易漲

隨著投資ETF法令的開放，產品類型也趨向多元化，投信法人提醒，ETF投資有以下幾個常見的迷思應釐清。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，最常聽到投資人說，10元的ETF比較便宜？徐翊達表示，這絕對是錯誤的觀念，價格低並不意味未來一定會上漲，過度追求低價反而可能導致錯誤的投資決策。

舉例來說，投入1萬元，一股10元的買到1,000股，一股200元的買到50股，其實都一樣是價值1萬元的資產，這1萬元的投資日後會有怎樣的表現，跟這些ETF採用的策略有關，而不是每股10元的就比較會漲。

群益投信也表示，愈來愈多投資人透過股、債ETF來做為資產配置工具，提醒投資朋友在進場投資前，先了解自己的投資偏好與風險承受度，再進一步選擇適合的產品類型，並且了解這些產品的指數設計特色、持有標的內容、配息頻次、過往填息狀況等資訊。而在投資時，若出現過度溢價的情況，不妨等到溢價率回歸正常後再行下單購買。此外，ETF的發行價可訂在不同價位，如20元、15元，甚至是10元，由於ETF漲跌表現是由其所持有的成分券或成分債的表現決定，所以發行價格的高低，與投資績效表現無關，這也是投資人須慎防的迷思。

第二個最常聽到的是配息愈高愈好？配息本質上是從淨值中分配給投資人，並不等於額外收益。配息率無法用來預測未來報酬，且可能因費用率較高而削弱整體回報率。如果需要穩定現金流，應以現金或低風險資產作為保障，而非完全依賴ETF配息。

凱基投信表示，台股未來12個月現金殖利率下滑至3%以下，2025年投資人得下修對股息的期待值，高股息ETF依然可以做為投資配置的一塊基石，但若只看殖利率，不看股價競爭力，就怕配了股息卻賠了價差，導致資產愈配愈薄，因此選擇好的ETF選股機制，才能持續汰弱留強，追求投資組合的總報酬。

以凱基優選高股息30（00915）來說，追蹤指數不只有高股息因子，更納入低波動與高品質因子，追求積小勝成大贏，長期才能抱得住。

接下來是每個月都有錢入帳的月月配比較好？其實頻繁配息（如每月或每季）對投資價值的影響微乎其微，反而可能因增加管理成本影響內扣費用。除非特殊需求，如減少每次配息金額以降低健保補充費，否則配息頻率應該是次要考量。

至於債券ETF投資，凱基美國非投等債ETF研究團隊認為，應該回歸投資債券的本質，也就是把債券當債券買。近期關稅大戰與通膨隱憂交相影響，短期內公債殖利率下行空間有限，與其一味追求會受利率、利差牽動有漲有跌的資本利得，持續累積的票息收入，更適合作為債券長期總報酬的主要來源。過往會認為非投資等級債違約風險較高，但受惠美國經濟穩健，企業獲利維持成長態勢，預期今明兩年違約率較長期平均來得低，投資美國地區發行的短天期成分債，其實更可兼顧放大票面利率與降低利率風險帶來的影響。

總結來說，徐翊達建議在選擇ETF時，應將重點放在追蹤指數的特性、費用率、持有標的、追蹤能力、折溢價、交易成本及發行公司等核心指標，而非過度關注價格高低、配息率、配息頻率、熱門程度或填息機率等不重要因素。理性選擇適合自身需求的ETF，才能達成長期投資目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。