單一國家指數型ETF 入門優選

股神巴菲特曾經說過，他已經在遺囑中安排將他太太的九成資產都轉移到以S&P500為主的市值型ETF上，因為對於不熟悉投資的人而言，這是最簡單、穩健的投資方式。單一國家的指數基金，往往是由一個市場裡最好公司組成。對一般投資人來說，這永遠是投資入門的不敗單品。

對一般投資人來說，單一國家的指數基金是投資入門的不敗單品。將隨著時間的過去，指數會自動淘汰表現落後的公司、納入新成長起來的新星，永遠保持著「只有規模最大的好公司在投資組合裡」的狀態。

富邦投信投資策略師徐翊達指出，據S&P500過去50年的實際表現來看，其年化報酬率是10到11%，所以只要時間拉得夠長、利滾利之下，就算只有小錢不斷投入，也能在最後有巨大的報酬。這不表示不可能獲得更高報酬，因為資金小，可以更大膽的配置；因為年輕，所以能承擔的風險也更高。

正因為如此，徐翊達更鼓勵年輕人投入「進攻型標的」，例如以科技為主軸的富邦NASDAQ ETF（00662）。畢竟長期而言，科技創新是主導從過去到未來經濟成長的主要內涵。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。