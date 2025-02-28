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重摔逾千點後ETF買點浮現 日股有股神巴菲特加持的底氣

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF。示意圖／ingimage
ETF。示意圖／ingimage

關稅戰全面啟動，美股四大指數全數下跌，費城半導體指數跌幅超過6%，AI指標股輝達（NVIDIA）大跌8.4%，台積電ADR也摔6.9%，科技股淪為重災區，今日亞股也跟著跳水，其中，日經225指數跌點超過千點，下殺1,100點或2.8%。法人認為，近期股神巴菲特也在買日股，逢低可以留意市值型的日股ETF，掌握日股成長契機。

美國總統川普27日宣布對加拿大和墨西哥的25%關稅3月4日生效，當天也會開始對中國大陸商品再加10%關稅，還提出對歐洲汽車和其他商品徵收25%的對等關稅，引發全球市場動盪。

然近期股神巴菲特持續敲進日股，便是看準日股波動較低，較能在投資組合中發揮避險作用，且日系企業坐穩全球產業龍頭，極具投資潛力。對於日股躍躍欲試的投資人，國泰投信提醒，日股相對台股、美股等標的，對多數人是相對陌生的領域，以及交易的時間差風險，建議善用日股ETF分批進場布局。

國泰日經225（00657）經理人游凱卉表示，00657追蹤日經平均指數，至今已有超過70年的歷史，產業涵蓋廣泛，包括科技、金融、民生消費、原物料、設備及基礎設施等六大領域，並從中篩選出代表性與流動性並重的225間日本企業，在指數比重上則與美國道瓊工業指數皆屬於價格加權的方式編製，當指數中個股股價越高，對指數的影響力也就越大，也代表日經225指數更能夠精準地描繪出日本經濟的全貌。

游凱卉補充指出，00657一次打包日本最有影響力的225檔藍籌股，產業配置均衡，是投資人布局日股的優質選擇。第一大成分股迅銷（Fast Retailing）是亞洲最大的服裝龍頭，2024年營收首度突破3兆日圓大關，旗下Uniqlo、GU更是在台赫赫有名的服飾品牌。

第二大成分股Advantest在全球晶片測試設備銷售具領先地位，截至去年12月31日止的前九個月財報，顯示相比同期淨利潤成長56.1%，反映公司的強大競爭力，晶片測試需求強勁，成功搭上半導體成長浪潮，有望在AI題材下拉高訂單量，今年表現同樣可期；透過市值型日股ETF，精準掌握日股成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日經 日股

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