美股大跌 這檔ETF挾領息、抗震雙利多突圍

台股228連假前表現不佳，單日下跌349點，收在23,053.18點，下滑1.49%，且美股27日四大指數全數下跌，費城半導體跌幅超過6%，亞股28日愁雲慘霧，日經225指數跌點超過千點。好消息是電信業龍頭中華電（2412）在26日已宣布要配息5元，創2017年以來的最高金額，宣布後隔日股價登上去年6月中以來的新高。法人觀察，國泰股利精選30（00701）持有的中華電權重達10.47%在有所有台股ETF中最高，且選股聚焦低波動股，推升2月逆勢上漲超過3%。

統計台股ETF持有中華電情況，以國泰股利精選30持有超過一成最高、其次為統一台灣高息（00939）動能6.64%、兆豐藍籌30（00690）達4.46%、永豐ESG低碳高息（00930）4.28%、FT臺灣SMART（00905）達3.32%、永豐台灣ESG（00888）達3.28%、FT臺灣永續高息（00961）2.67%、國泰永續高股息（00878）2.62%、元大電子（0053）1.88%、富邦公司治理（00692）1.83%。

法人表示，00701聚焦30檔財報佳且股利發放穩定的低波動個股，前五大成分股是中信金（2891）、中華電、兆豐金（2886）、玉山金（2884）和統一，第一大成分股中信金去年獲利720億元，每股稅後盈餘（EPS）3.64元，繼2024年配發1.8元後，今年股利上看2.5元；00701第二大成分股就是中華電，兩檔合計權重22.29%。

00701每年配息兩次。ETF布局於金融保險業高達近六成，在去年金融三業獲利首度衝破兆元大關之下，今年各家股息理應會再提高，有望挹注ETF的配息動能。

近一個月來台股呈現區間盤，加權指數轉為下跌超過2%，然觀察這十檔持有中華電的台股ETF表現，其中，國泰股利精選30（00701）和FT臺灣永續高息2月都呈現逆勢上漲，且漲幅超過3.6%，同樣表現不俗；國泰永續高股息、統一台灣高息動能、永豐ESG低碳高息漲幅也超過2%，成為亮點。 台股ETF中華電占比最高的前十檔 。資料來源：CMoney 統計至2/27；高瑜君／製表

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