沒被台積電價跌掃到 富邦009802 ETF在3天內募158億元

富邦投信表示，本周甫募集完成的富邦旗艦50(009802)ETF（指數型股票基金）追蹤旗艦動能50指數，該ETF本次募集在短短三天便募集了158億元，不僅為今年以來募集金額最高的ETF，更打破富邦投信旗下富邦特選高股息30 (00900)ETF的募集紀錄。

儘管近期台股受到台積電下跌的影響面臨修正，富邦投信旗艦動能50指數因未配置台積電，加上最大持股聯發科連兩日收高，推動旗艦動能50指數表現亮眼。

富邦投信指出，009802主打大型股+動能的雙因子策略，在年後開市以來展現抗跌性及恢復力。自2月3號開市以來，截至26日，加權指數及台灣50指數含息報酬皆呈現下跌，而旗艦動能50指數則逆勢上揚3.64%。

富邦投信提醒，旗艦動能50指數3月中即將換股，建議投資人現在是提前布局的好時機，正好掌握交易契機，也就是價差交易機率最高的時候。

分析其中原因，富邦投信表示，在於旗艦動能50指數選股邏輯是因為大型股行情的股價延續性較強，而不需要頻繁換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。

富邦投信分析，短線的經濟數據震盪不影響進入AI時代的腳步，而且隨著技術的進步，將有更大的機會推出真正市場期待的殺手級AI應用軟體，AI 趨勢方興未艾，台股企業扮演著全球AI硬體與應用發展及相關供應鏈的要角，在這波大趨勢下不會缺席，但隨著大盤指數攀高，經濟成長數字將因基期墊高，而出現雖仍成長、但增幅放緩的狀況，2025年股市呈現震盪走勢在所難免。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。