拚台灣首例 劉宗聖談0050分割案背後3大原因

台灣ETF始祖、也是目前國內ETF規模龍頭元大台灣50（0050），2月中宣布啟動分割，備受各方矚目。0050將於4月展開電子及郵寄投票，力拚國內ETF分割案首例。元大投信董事長劉宗聖接受中央社訪問，談及0050發動分割案背後3大原因。

劉宗聖回顧，0050於2003年6月25日成立，發行價為新台幣36.98元。2020年3月COVID-19疫情初爆發時，0050盤中股價最低跌破新台幣70元關卡，之後隨著這幾年台股漲升，以及國內ETF市場蓬勃發展，0050股價突破百元大關，去年7月更一度飛躍200元關卡，讓0050團隊興起分割念頭。

劉宗聖告訴中央社記者，股價200元代表1張ETF要20萬元，投資人會覺得有點貴，尤其這兩年許多ETF主打10元發行價，相形之下，更顯得0050有些「高貴」。

透過分割案，可以把股價降下來，減低投資人入手門檻，這是0050分割案的初衷，也是第1個原因。

劉宗聖分析，ETF分割案必須有持股1/2以上的受益人出席，並經出席受益人的表決權總數1/2以上同意才能通過。台灣過去沒有ETF分割案例，尤其0050受益人數超過80萬人，要如何取得這麼多受益人同意，這是非常艱鉅的任務。

去年8月，同屬元大投信旗下的元大台灣50反1（00632R）宣布啟動反分割，並於去年10月順利通過，這給了公司經驗與信心，為0050在此時發動分割案的第2個原因。

不過劉宗聖也坦承，當初00632R反分割時，受益人數大約只有7萬人，相較現在0050受益人數將近85萬人，差距10倍以上。且上次00632R反分割案的出席受益權單位數比重為50.38%，剛好達到5成門檻，是低空略過，這次0050分割案的難度更高。

劉宗聖強調，這次0050發動分割案背後第3個原因，就是有同集團的元大證券支持。劉宗聖說，雖然電子投票步驟不難，但多數受益人缺乏動機，這必須靠地面部隊，仰賴營業員一個個打電話催票，元大證券是國內券商龍頭，具有優勢。

劉宗聖表示，雖然0050分割案4月才開始電子及郵寄投票，並預計4月24日以書面方式召開受益人會議，但公司團隊早就開始鴨子划水，2月中就飛到香港與外資溝通討論，爭取支持。

劉宗聖分析，雖然0050受益人數比00632R高出10倍以上，分割案的難度更高，但這幾年台股大漲，反向操作的00632R投資人大多是賠錢，反分割有點像減資，投資人比較容易產生抗拒；相較之下，這幾年持有0050的投資人多半賺錢，分割是為了降低入手門檻，吸引更多投資人一起加入，在心理面上會比較討喜。無論如何，0050團隊將全力以赴，力拚國內首起ETF分割案順利過關。

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