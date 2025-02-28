快訊

又出手！教育部長：我大學禁止與北京理工等「國防七子」交流

北捷板橋新埔站男子隨身帶「手鋸」 嚇壞旅客急報警

13歲國中生猝死！家屬控遭霸凌餵毒 校方聲明被網友洗版批推責

台灣大型ETF接力誕生 劉宗聖：兆元ETF指日可待

中央社／ 台北28日電
投信投顧公會理事長劉宗聖（圖）表示，雖然美國總統川普新政可能造成投資市場較大波動，但也帶來交易機會；此外，政府開放主動式ETF和多重資產ETF，他樂觀期待2025年國內ETF市場仍然是持續成長的1年。中央社
投信投顧公會理事長劉宗聖（圖）表示，雖然美國總統川普新政可能造成投資市場較大波動，但也帶來交易機會；此外，政府開放主動式ETF和多重資產ETF，他樂觀期待2025年國內ETF市場仍然是持續成長的1年。中央社

台灣大型ETF接力誕生，國泰永續高股息2月14日情人節宣布首度達成新台幣4000億元規模，相隔不到1週，元大投信2月18日也宣布元大高股息資產規模達成4000億元里程碑，加上龍頭元大台灣50，國內已有3檔4000億元級的ETF。

對此，投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖認為，隨著台灣ETF市場蓬勃發展，開始出現愈來愈多大型ETF，這是正常現象。

而比起美國VOO（Vanguard標普500指數ETF）、SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust）等重量級ETF，規模動輒6000億美元，甚至突破1兆美元，換算新台幣達20兆、30兆元，他認為國內大型ETF還有很大成長空間，未來出現兆元等級ETF應該指日可待。

倒是劉宗聖觀察國際市場，多數大型ETF，如上述的VOO、SPY都是追蹤標普500指數，皆屬於市值型ETF，反觀去年台灣ETF市場由高股息型獨領風騷，以台股ETF規模結構來看，去年高股息ETF約占66%，超過市值型的34%。

劉宗聖認為，前兩年由於台灣高股息ETF本、息雙收，吸引很多投資人資金轉進，但隨著台股走高、殖利率下滑，不少高股息ETF配息縮水，他觀察，今年以來已經有看到投資人資金從高股息回流到市值型的現象。

從國際發展經驗來看，劉宗聖認為接下來國內市值型ETF和高股息ETF會逐漸走向均衡發展。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 元大投信 高股息

延伸閱讀

0050分割後每張不到4萬！短線迎新手大利多、有豆腐可吃？專家：大盤決定

00919、00918今天開獎預估配息數字？據經驗：一檔稍晚另一檔下周

0050分割後價值不變何必多此一舉？伊森：便宜降低投資門檻…引資金提升流動性！

00918、00929為何能買？股魚分析選股邏輯：高填息率才有意義、2025看好中小電子股

相關新聞

00713本季預估配息1.4元！存股哥：低波動特性在屢次大跌中展現強勁防禦力

對我而言00713的股息不光是「股息」而已，它還代表了現金流，是實現月月配的重要因子。

拚台灣首例 劉宗聖談0050分割案背後3大原因

台灣ETF始祖、也是目前國內ETF規模龍頭元大台灣50（0050），2月中宣布啟動分割，備受各方矚目。0050將於4月展...

台灣大型ETF接力誕生 劉宗聖：兆元ETF指日可待

台灣大型ETF接力誕生，國泰永續高股息2月14日情人節宣布首度達成新台幣4000億元規模，相隔不到1週，元大投信2月18...

台股ETF夠力 逆風突圍

228連假前賣壓湧現，台股近一周大盤在四個交易日大跌了677.07點，跌幅2.8%，周線收黑。不過，58檔原型台股ETF...

債券ETF規模突破3.2兆元 衝新高

貨幣緊縮環境不再，債市投資環境順風，帶動債券ETF買氣。根據統計，投信發行的債券ETF總規模已創高、突破3.2兆元，今年...

債券ETF七檔紅火 受益人周周增

債券ETF投資熱度夯，統計今年來原型債券ETF受益人數增加逾1.1萬人，有七檔的受益人數呈現周周增加。其中，以非投等債、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。