00713本季預估配息1.4元！存股哥：低波動特性在屢次大跌中展現強勁防禦力

＊原文發文時間為2月27日

00713公告本季配息1.4元！目前股價54.95，現金殖利率2.54%，預估年化殖利率仍維持10%水準，目前收益平準金2.99、資本平準金21.76，可分配金額仍相當充足。

高息低波動的特性讓00713屢次在大跌中展現強勁的防禦能力，雖然去年底跌了一波導致月K連四綠，但今年隨著高股息轉強，本年迄今也漲了1.95（3.68%）。

00713成分股有為數不少的金融股，其他成分股組也較為平均不會特別偏向某些特定產業，讓它具備類似指數型ETF的特性，且金融股去年表現相當不錯，今年的配息可以期待一下。

我目前持有00713共10.4張，成本均價42.25，帳面+$132,117（30.06%），我在2年前開始佈局00713，當時股價不到40塊大概37-39之間，追蹤我至少2年的老鐵應該有印象。 除了帳面的未實現獲利，我賺到了這兩年來所有的股息，對我而言00713的股息不光是「股息」而已，它還代表了現金流，是實現月月配的重要因子。

後來00713股價一路漲我也持續佈局，雖然整體成本均價也提高不少，但對比股價的漲幅，這點增加的均價根本微不足道，如果害怕均價提升而不敢買進，減少了持有張數的累積，實在是很可惜的一件事。

當然它的低波動特性更是符合我的借貸存股策略，對維持率的穩定相當有幫助，這種耐震特性把它運用在質押上真的是再適合不過了。

雖然講了那麼多，還是要仰賴股價的回升，這一切才有意義，距離去年高點59.7還有一段路要走，但以00713的實力，我覺得是可以樂觀看待的。

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