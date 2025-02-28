台股ETF夠力 逆風突圍

228連假前賣壓湧現，台股近一周大盤在四個交易日大跌了677.07點，跌幅2.8%，周線收黑。不過，58檔原型台股ETF，當中有55檔、近95%的台股ETF，同期間績效表現打敗大盤，顯示台股ETF在市場大跌時的低波動抗跌穩定性。

投信法人表示，ETF的投資門檻友善，可透過一籃子投資，有助分散風險。台股ETF類型分為市值型ETF、高息型ETF、產業型ETF等，每個類型還可再依產品特色細分為不同主題，投資人可視自身需求選擇。在投資操作上，可以搭配定期定額，循序漸進累積資產。

群益科技高息成長ETF（00946）經理人洪祥益表示，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為受惠的廠商，對電子產業獲利成長保持樂觀態度。至於如何找到AI舊瓶裝新酒的題材才是關鍵，另外低基期與具寡占優勢個股更是著墨重點。

資產配置方面，高評價的科技股在關稅灰犀牛效應，強化選股不選市為重心，低基期且具寡占優勢公司是考量的重中之重，方向仍是新產品、新應用、新管理階層。

展望台股後市，安聯投信台股團隊表示，金融市場變局未定，評價面將受首波衝擊，漲多與高評價個股在產業面出現雜音情形下更容易大幅振盪，現階段低股價基期、低產業基期題材吸引部分資金青睞。就技術面來看，在傳產股支撐下，台股有望維持區間走勢；電子類股指數回測季線，後續電子股走勢強弱，則可觀察AI伺服器在第2季放量的預期，是否能有效提振電子類股。

另外觀察一周以來，維持正報酬的台股ETF，有75%都是高息ETF，顯見在各上市櫃公司逐步公布配息政策後，台股高息ETF更獲資金青睞。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，從存股的角度來看，高息股的誘因除了穩定領息之外，跟漲抗跌的特性也是重點之一，意味著即便面臨市況震盪加劇的窘境，高息股表現仍具韌性，同時在多頭期間也能順勢攀揚，進可攻、退可守。

由於總經面環境穩定，AI大趨勢推動下，市場仍看好台股整體企業獲利於今、明兩年維持增長，台股中長期表現可期，若盤勢有回檔，建議可採取分批逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。