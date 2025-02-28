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債券ETF七檔紅火 受益人周周增

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

債券ETF投資熱度夯，統計今年來原型債券ETF受益人數增加逾1.1萬人，有七檔的受益人數呈現周周增加。其中，以非投等債、美國短天期債ETF受益人增加最多。法人表示，不妨透過聚焦成熟國家、降低違約的非投資等級債ETF、適度配置極短天期公債ETF，強化投資組合穩定度。

觀察各檔債券ETF受益人數增加狀況，群益優選非投等債（00953B）、元大美債1-3、元大美債7-10、中信美國公債0-1、富邦美債1-3年、國泰A級醫療債、群益0-1年美債等七檔債券ETF的受益人數呈現周周增加。

進一步觀察七檔受益人數周周增的債券ETF，以中短天期的債券ETF為多，可見在川普關稅政策可能為通膨帶來隱憂，聯準會因此對於降息動作採取邊走邊看節奏，故存續期間較短、對於利率敏感度較低的短天期債券標的獲得市場關注，其中非投等債ETF除存續期間短，還具有更佳的收益水準，更加獲得投資人青睞。

群益投信表示，通膨後續展望仍受川普政策左右，惟景氣仍具韌性，有利於非投等企業基本面持穩，同時不良債權規模減少，整體信用與違約風險可控，由此預期已開發信用債市場仍可望持續吸引資金流入，高息債券如非投等債因還具備孳息優勢，投資吸引力佳，表現值得留意。

整體債券ETF上，中國信託投信分析，由於多數投資人仍對美國經濟後市展望樂觀，偏向買進收益率較高的非投等債以及投等債，至於在美國公債方面則偏好利率敏感度較低的短天期公債ETF，也反映在受益人數的增長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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