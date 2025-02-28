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228連假溫暖如夏 吳德榮：下周二春雷響急轉冷 探10度以下低溫

債券ETF規模突破3.2兆元 衝新高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
貨幣緊縮環境不再，債市投資環境順風，帶動債券ETF買氣。 路透
貨幣緊縮環境不再，債市投資環境順風，帶動債券ETF買氣。 路透

貨幣緊縮環境不再，債市投資環境順風，帶動債券ETF買氣。根據統計，投信發行的債券ETF總規模已創高、突破3.2兆元，今年以來短短二個月，規模大增1,349.5億元。

其中包括群益ESG投等債20+（00937B）、群益優選非投等債、國泰20年美債等三檔，今年以來規模增加都逾百億元。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，從景氣面來看，成熟國家製造業雖走緩，但服務業景氣仍相對有撐，故景氣放緩但衰退風險仍可控，非投等債存續期間短，受利率影響程度低，且當前經濟展望依舊穩健，有利於非投等企業基本面持堅，進一步降低其風險，更凸顯非投等債高債息與存續期間較短的優勢。

後市來看，李忠泰表示，在殖利率仍具吸引力下，穩健資金仍有望持續流入債市，而市場則偏好鎖高利率的券種，投資人可透過債券ETF介入。

凱基A級公司債研究團隊表示，川普大打關稅戰，引發市場預期美國聯準會降息腳步推遲，風險性資產因而波動加劇。投資等級債除了2025年開年第一周曾短暫出現資金淨流出，後續七周則呈現周周淨流入的態勢，整體收益率也處於2008年後高點，投資吸引力浮現。

凱基投信指出，債券布局建議核心配置以存續期間中段的高信用評級投等債為主，以兼顧增加債息收益機會，並減輕利率風險所造成的影響。

市場法人表示，整體來看，今年以來規模增加前十名的產品類型，包括長天期ESG投等債、長天期美債等受矚目，公司債次之。

其中群益優選非投等債是少數ETF中配息金額維持新高的，最新一次預計每股配發0.07元，將在3月6日進行除息，最後買進日為3月5日；凱基A級公司債則將在3月7日進行第五次除息，預估每受益權單位數配發0.079元。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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