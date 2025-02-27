00918本季預估配息0.70元！最後買進日3月19號

00918本季預估每受益權單位配息0.70元！

收益分配基準日：3月26日 除息交易日：3月20日 最後買進日：3月19日 收益分配發放日：4月15日

00918目前在高股息ETF中規模排名第7，台股原型ETF中規模排名第9。

00918經理人郭修誠表示，目前00918的持股呼應市場對AI發展的趨勢，以AI相關消費性電子商品的未來發展為持股重心。他指出，今年對於AI產業整體看法依然正向，然次產業的投資重心，會逐步從資料中心的基礎建置，發展到消費性電子商品。而這樣的發展，對整體台灣股市的本益比的結構性提升提供了良性而永續的推動力。

郭修誠進一步表示，00918另一個持股重點產業在航運及航空類股，佔整體部位約兩成。他說明，今年全球地緣政治不確定性增加，輔以整體產業面的需求並未放緩，還是可以支持航運的運價維持在將對高的水準。

長線來看，總經的緩步復甦將帶動整體產業回溫。再加上國際海運監理機構與歐盟頒布新的環保規範，面臨了輪船要降速、舊船加速退役，以及航線被迫調整的挑戰，長線上供給面將受限於環保法規有所遞減。

而在航空業部分，疫情後國人積極出國旅遊，再加上AI的產業蓬勃發展也帶動運量的提升。此外，航空雙雄的本淨比皆在過去三年的平均值以下，評價相對吸引投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。