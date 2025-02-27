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股神也在買日股！選這檔日經ETF 掌握日股成長契機

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

日本是不少旅客出遊的首選，不論是春天賞櫻、夏天避暑、秋天賞楓、冬天滑雪，一年四季皆宜。而日本除了旅遊業強大，其實也有許多日系企業坐穩全球產業龍頭，極具投資潛力；股神巴菲特近期持續敲進日股，便是看準日股波動較低，較能在投資組合中發揮避險作用。而對於日股躍躍欲試的投資人，國泰投信提醒，日股相對台股、美股等標的，對多數人是相對陌生的領域，以及交易的時間差風險，建議善用日股ETF分批進場布局。

國泰日經225（00657）基金經理人游凱卉表示，00657追蹤日經平均指數，至今已有超過70年的歷史，產業涵蓋廣泛，包括科技、金融、民生消費、原物料、設備及基礎設施等六大領域，並從中篩選出代表性與流動性並重的225間日本企業，在指數比重上則與美國道瓊工業指數皆屬於價格加權的方式編製，當指數中個股股價越高，對指數的影響力也就越大，也代表日經225指數更能夠精準地描繪出日本經濟的全貌。

游凱卉補充，國泰00657一次打包日本最有影響力的225檔藍籌股，產業配置均衡，是投資人布局日股的優質選擇。第一大成分股迅銷(Fast Retailing)是亞洲最大的服裝龍頭，2024年營收首度突破3兆日圓大關，旗下Uniqlo、GU更是在台赫赫有名的服飾品牌；第二大成分股Advantest在全球晶片測試設備銷售具領先地位，上月底公布截至去年12月31日止的前九個月財報，顯示相比同期淨利潤成長56.1%，反映公司的強大競爭力，晶片測試需求強勁，成功搭上半導體成長浪潮，有望在AI題材下拉高訂單量，今年表現同樣可期；透過國泰00657，精準掌握日股成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國泰 日本 日股

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