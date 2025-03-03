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00887爭議永豐挨罰60萬、一年不得募新基金 網抓1重點：很嚴重

聯合新聞網／ 綜合報導
00887爭議裁罰出爐。圖／本報系資料照片
00887爭議裁罰出爐。圖／本報系資料照片

永豐投信旗下永豐中國科技50大ETF（00887）去年10月出現大幅溢價、投資人違約交割等爭議，當時金管會即約談永豐投信，如今裁罰出爐。然而PTT網友卻認為裁罰過輕，直呼「不痛不癢」，但也有人認為「一年內不得募國外新基金」等於一年不能割韭菜，對永豐而言是一大限制。

金管會26日決定針對永豐祭出五大裁罰，包括罰鍰60萬元，以及記警告後，一年內不得募國外新基金、半年不得申請擔任境外基金總代理人與兼營期貨信託、三個月內不得申請投資外國事業或設立分支機構、影響承作政府資金全委代操。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「去年的00887之亂，許多散戶想搶短卻因波動劇烈，引發市場風波，金管會在調查4個多月後終於開罰了」。

其他人留言「罰不到千萬是瞧不起誰啊」、「60萬老子都繳的起，笑死人了」、「沒差吧，那波就割了一群人，隨便罰」、「有認證違規的話感覺可以集體求償？」、「600還差不多，60算什麼」。

但也有人說「一年不能割新韭菜，虧大啦」、「金管會真的無能失職」、「一年不發新或六百萬，我覺得永豐會秒選六百，虧爛了」、「一年內不能掛牌算很嚴重的處罰，罰款還只是小事」、「一年不能很嚴重，但是活該」、「60萬不是重點，重點是一年內不能割韭菜了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00887永豐中國科技50大 ETF PTT 永豐 韭菜

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