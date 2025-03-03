他一買美債ETF連五漲 該再加碼？網勸別炒短線：避險就好

近期美國前總統川普接連宣布對加拿大、墨西哥、中國課徵關稅，市場原先預期通膨壓力將加劇，導致今年降息的可能性下降。然而，川普最新表示可能對歐盟徵收關稅，市場卻反向解讀為經濟不利訊號，資金大舉流入債市，美國公債殖利率下滑，推升債券及相關ETF價格。

面對市場變動，一名PTT網友發文詢問是否應該趁機加碼美債ETF，並提到自己2月17日才買入0.5張，結果價格連續上漲，引發熱烈討論。

網友對於此時是否適合加碼美債ETF意見分歧。部分網友認為債券應該當作避險工具，而非短線投資，例如「這不能當股票玩，當保險好一點」、「你要自己加碼就是要買在殖利率高的時候，現在不適合」。另有網友建議「定期定額」才是較穩妥的策略。然而，也有不少人認為這波漲勢已經持續多日，「已經漲好多天了」、「你慢了」、「跌的時候你想法就不一樣了」，認為現在才進場風險較高。

此外，一些資深投資人以市場氛圍作為判斷依據，強調「等到網友大規模唱衰（債酸）時，才是進場好時機」。有網友指出：「最好有人說的準啦，債蛙債酸輪流翻車」，暗示市場情緒變化快速，難以精準預測。也有人表示：「債蛙開始PO單就要閃了」、「現在開始這種文出現代表高點快到了」，認為市場已反映消息，短期內或許不再有太多獲利空間。

整體而言，網友對美債ETF的投資時機看法不一，部分人支持逢低買進，長期持有以獲取穩定收益；另一些人則認為現階段價格已高，追高風險較大，應該等市場情緒降溫再進場。無論如何，投資人仍需根據自身風險承受能力與投資目標謹慎決策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。