快訊

台股早盤跌逾400點！台積電開盤下挫40元 力守千元關卡

股神巴菲特評川普關稅政策：某種程度是戰爭行為 久而久之就是貨物稅

控告日本自衛隊性侵！女隊員的法律訴訟戰爭

他一買美債ETF連五漲 該再加碼？網勸別炒短線：避險就好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友投資美債ETF。黃義書／攝影
網友投資美債ETF。黃義書／攝影

近期美國前總統川普接連宣布對加拿大、墨西哥、中國課徵關稅，市場原先預期通膨壓力將加劇，導致今年降息的可能性下降。然而，川普最新表示可能對歐盟徵收關稅，市場卻反向解讀為經濟不利訊號，資金大舉流入債市，美國公債殖利率下滑，推升債券及相關ETF價格。

面對市場變動，一名PTT網友發文詢問是否應該趁機加碼美債ETF，並提到自己2月17日才買入0.5張，結果價格連續上漲，引發熱烈討論。

網友對於此時是否適合加碼美債ETF意見分歧。部分網友認為債券應該當作避險工具，而非短線投資，例如「這不能當股票玩，當保險好一點」、「你要自己加碼就是要買在殖利率高的時候，現在不適合」。另有網友建議「定期定額」才是較穩妥的策略。然而，也有不少人認為這波漲勢已經持續多日，「已經漲好多天了」、「你慢了」、「跌的時候你想法就不一樣了」，認為現在才進場風險較高。

此外，一些資深投資人以市場氛圍作為判斷依據，強調「等到網友大規模唱衰（債酸）時，才是進場好時機」。有網友指出：「最好有人說的準啦，債蛙債酸輪流翻車」，暗示市場情緒變化快速，難以精準預測。也有人表示：「債蛙開始PO單就要閃了」、「現在開始這種文出現代表高點快到了」，認為市場已反映消息，短期內或許不再有太多獲利空間。

整體而言，網友對美債ETF的投資時機看法不一，部分人支持逢低買進，長期持有以獲取穩定收益；另一些人則認為現階段價格已高，追高風險較大，應該等市場情緒降溫再進場。無論如何，投資人仍需根據自身風險承受能力與投資目標謹慎決策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 川普

延伸閱讀

連假不平靜…台積打千元保衛戰 台股恐測試半年線

00878不到一年從30張存到100張！存股哥：關鍵在「財商」知識的提升

FED六月降息？他猜「川普1招」會更早 網曝：不能買債了

00918本季估配息0.70元還能投資嗎？陳重銘：上市2年多來總報酬率為87.63％

相關新聞

不到兩年股息破百萬怎麼可能！存股哥：只有想不想 沒有不可能

他說在2023年時跟我私訊交流後，毅然決然在當年四月開始存股，不到兩年已經領了百萬股息，目前帳面獲利+80萬，今年目標想先買到100張00713，之後再持續累積00878、0056，短短時間有這樣的成績真的非常厲害！

台美股震盪抱股好不舒服！00945B息收穩領現金流大勝月配高息ETF

其實，在金融危機期間，快速降息的情況下，投資等級債的表現會相對較好；以COVID-19為例，當時投資等級債的價格迅速上升。

00757漲高不敢買現在拉回就是買！直雲：AI、降息的趨勢沒有變

我認為AI的趨勢沒有變，降息的趨勢沒有變，所以長線多方沒有變，川普只要推出政策大跌就大買，像是我推得00757之前漲高大家不敢買，但是現在開始拉回就是買！

00887爭議永豐挨罰60萬、一年不得募新基金 網抓1重點：很嚴重

永豐投信旗下永豐中國科技50大ETF（00887）去年10月出現大幅溢價、投資人違約交割等爭議，當時金管會即約談永豐投信，如今裁罰出爐。然而PTT網友卻認為裁罰過輕，直呼「不痛不癢」，但也有人認為「一年內不得募國外新基金」等於一年不能割韭菜，對永豐而言是一大限制。

他一買美債ETF連五漲 該再加碼？網勸別炒短線：避險就好

近期美國前總統川普接連宣布對加拿大、墨西哥、中國課徵關稅，市場原先預期通膨壓力將加劇，導致今年降息的可能性下降。然而，川普最新表示可能對歐盟徵收關稅，市場卻反向解讀為經濟不利訊號，資金大舉流入債市，美國公債殖利率下滑，推升債券及相關ETF價格。

00918本季估配息0.70元還能投資嗎？陳重銘：上市2年多來總報酬率為87.63％

00918本季預估配息0.70元！最後買進日3月19號。以2/27收盤價23.21計算，單季殖利率為3%，預估全年則是12%，那麼00918可以投資嗎？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。