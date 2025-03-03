台美股震盪抱股好不舒服！00945B息收穩領現金流大勝月配高息ETF
許多人認為不應該投資非投資等級債，而應該集中於投資等級債。
但其實，在金融危機期間，快速降息的情況下，投資等級債的表現會相對較好；以COVID-19為例，當時投資等級債的價格迅速上升。
但是在大部分時間內，非投資等級債只要公司沒有倒閉，其利息通常較高，因此績效會優於投資等級債。
如果認為今年不會出現金融海嘯，那麼非投資等級債的價差和利息都會更加吸引投資者。
FED還有降息的機會
6月會降息一次
12月會再降一次
所以，並不是不會降息，還有兩次降息的空間
去年底，擔心川普上任之後會不會反而升息因為通膨暴增。但FED告訴你，不會升息，而且還有降息的空間。如果降息的幅度再往下掉，債券的利潤空間就會出來。
現在正好走在一個天秤上，同時擁有債券和股票。股票能買S&P500，但沒有債券，當股票跌幅比較深的時候，就享受不到債券的紅利。
只要債券還是在降息的趨勢中，你就不用怕了。
重點當預期降息的次數從四次或五次變成兩次時，這是利空消息；但當預期已經改為升息的時候，降兩次就是利多...而且降兩次是FED告訴你的。如果降三次，那不就更大利多了？
投資債券的考量
其實，投資美國公債是不怕違約的，如果投資公司債，就有兩個重點：
投資等級債
非投資等級債
最大的問題來自於違約風險。如果違約風險很高，你當然是選擇公司債，最好選AAA級的。然而，AAA級的利息很少，現在價差也不明。
如果美國短天期五年期的信用違約利差往下走，而違約率也往下走，這就告訴我們一個重點：美國的企業在今年目前為止，看不到任何違約的重大風險。
因此，所謂的BBB級或BB級的債券提供較好的報酬率，且違約風險較小。
從績效的角度來看，公債的績效相對較低。從美國的ETF來看TLT（美國公債）
TLT：從2020年開始，因為降到零利率後一路升息，升息停止後準備降息，但價格依然趴在地上。
短期高收益債：SJNK表現明顯好很多。意味著借給這些公司的利息較高，但信用評等沒有那麼好，因此只借三年或五年，錢較快取回，為降低風險。
台灣也有類似的投資工具
元大美債20年（00687B）
群益ESG投等債20+（00937B）
凱基美國非投等債（00945B）
00945B的資本利得為3.54%，利息為5.62%，總報酬率為9.17%。
00945B就上圖所有債券裡面，相對比較有優勢的。
現在如果去壓美國公債，一個重點...遇到經濟風險，美股大跌，然後FED快速降到零，美國公債就會大漲。
可是如果沒有這樣的狀況出現的話，美股開始震盪，就收這些美國高收益債的息；如00945B。
這些公司基本上三五年內能還我錢，息收高、價差有，這樣話相對來說，就會打敗很多現在高股息ETF標的。
非投等債00945B 息收報酬勝過月配高股息ETF
非投等債
凱基美國非投等債（00945B）
群益優選非投等（00953B）
高股息有
統一台灣高息動能（00939）
元大台灣價值高息（00940）
復華台灣科技優息（00929）
中信成長高股息（00934）
台新永續高息中小（00936）
以過去績效來說，過去三個月，息收加上波動，非投等債佔3%多。
反觀月配高股息多數降息息配的少；但00929不錯，有5.08，00934有4.06，不過時間拉長到六個月，變成負報酬了。
從去年的10月開始投這些高股息的ETF，息收變少，價差又變成負；唯獨非投資等級，是往上的。
00945B配息沒有縮水，還是配0.1元。
幫大家算過了，一年年化報酬的配息率達7%多，又是非投資等級債，絕對會比公債來的高
認為這個時間點基本上美國沒有倒閉的風險，美國他基本上經濟還不錯，只是暫時回檔的話，息收現金流想比較高的話，非投資等級債會是資產配置裡面最主要的一個核心之一。
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