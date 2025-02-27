3月配息戰來了！00713擬配1.4元、單季配息率2.54%
元大台灣高息低波（00713）搶先在2月最後一個交易日公告配息金額，每受益權單位預估配發金額為1.4元，以27日收盤價54.95元換算，單季配息率為2.54%，將於3月21日除息，領息日在4月15日。
元大台灣高息低波此季度配息金額持平於上一季，連續開出1.4元；另一配息率觀察，來續三季配息率來到2.5%之上。
元大台灣高息低波研究團隊說明，00713所追蹤的「臺灣指數公司特選高股息低波動指數」成分股篩選標準，包括股利率篩選以維持高股息選股，以及使用最小變異數法進行因子加權，盡可能降低整體成分股齊跌可能性，且會執行本益比評估，控制淨值波動程度。
元大投信並提醒，投資人參加配息時須留意基金配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業所發放股利，均計算於每日淨值之內，無論是否配出均屬於投資人權益，配息頻率亦不影響含息報酬率，配息時配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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