動能策略有效 009802創募集新高

儘管近期台股受到台積電（2330）下跌的影響，面臨修正，反觀旗艦動能50指數則因未配置台積電，加上最大持股聯發科（2454）連兩日收高，推動旗艦動能50指數表現亮眼。本周甫募集完成的富邦旗艦50（009802）ETF就是追蹤旗艦動能50指數，該ETF本次募集成績亮眼，短短三天便募集了158億元，不僅為今年以來募集金額最高之ETF，更打破富邦投信旗下富邦特選高股息30（00900）ETF的募集紀錄。

富邦投信指出，009802主打大型股+動能的雙因子策略，在年後開市以來展現優異的抗跌性及恢復力。自2月3日年後開市以來，截至2月26日，加權指數及台灣50指數含息報酬皆呈現下跌，而旗艦動能50指數則逆勢上揚3.64%，而旗艦動能50指數3月中即將換股，建議投資人現在就是提前布局的好時機，正好掌握交易契機，也就是價差交易機率最高的時候。分析其中原因，在於旗艦動能50指數選股邏輯是因為大型股行情的股價延續性較強，而不需要頻繁地換股，只需要選擇2月與8月的強勢股，在3月與9月進場換股，且每次換股不超過24檔，在降低周轉的情況下，抓住強勢股的上漲動力，讓動能策略成為長期累積超額報酬的方式。

富邦投信強調，短線的經濟數據震盪不影響進入AI時代的腳步。隨著技術的進步，將有更大的機會推出真正市場期待的殺手級AI應用軟體，AI趨勢方興未艾，台股企業扮演著全球AI硬體與應用發展及相關供應鏈的要角，在這波大趨勢下絕對無法缺席，但隨著大盤指數攀高，經濟成長數字將因基期墊高，而出現雖仍成長、但增幅放緩的狀況，2025年股市呈現震盪走勢在所難免，富邦投信建議投資人，選擇適當的投資工具納入投資組合，將可提高勝率，009802則是投資人降低選股及擇時困難的首選！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。