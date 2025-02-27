債券 ETF 今年來7檔受益人周周增 非投等債、短天期債上榜

債券ETF投資熱度夯，統計今年來原型債券ETF受益人數增加逾1.1萬人。其中，以非投等債、美國短天期債ETF受益人增加最多。法人表示，不妨透過聚焦成熟國家、降低違約的非投資等級債ETF、適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度。

觀察各檔債券ETF受益人數增加狀況，群益優選非投等債（00953B）、元大美債1-3（00719B）、元大美債7-10（00697B）、中信美國公債0-1（00864B）、富邦美債1-3年（00694B）、國泰A級醫療債（00799B）、群益0-1年美債（00859B）等七檔債券ETF的受益人數呈現周周增加。

法人表示，進一步觀察這7檔受益人數周周增的債券ETF，以中短天期的債券ETF為多，可見在川普關稅政策可能為通膨帶來隱憂，聯準會因此對於降息動作採取邊走邊看節奏，故存續期間較短、對於利率敏感度較低的短天期債券標的獲得市場關注，其中非投等債ETF除了存續期間短，還具有更佳的收益水準，更加獲得投資人青睞。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，通膨後續展望仍受川普政策左右，惟景氣仍具韌性，有利於非投等企業基本面持穩，同時不良債權規模減少，整體信用與違約風險可控，由此預期已開發信用債市場仍可望持續吸引資金流入，高息債券如非投等債因還具備孳息優勢，投資吸引力佳，表現值得留意，

群益0-1年美債ETF（00859B）經理人李鈺涵指出，美國短天期債不僅享有高信評，其市場規模與交易量皆大，流動性佳，在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定之收息，故仍具配置吸引力，適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度，亦是可提升投資效率的現金管理工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。