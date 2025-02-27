00919、00918今天開獎預估配息數字？據經驗：一檔傍晚另一檔下周

人氣高股息ETF群益台灣精選高息（00919）將於3月除息，依據群益投信過往經驗會在除息月份的上個月月底，就宣布預估配息數字，但近幾次皆是在除息月份的第一個交易日公布；且評價日為2月28日逢國定假日不開盤，估計00919會在下周一才宣布預估配息數字。

00919也於近日（24號）填息，填息價為23.97元，上次的配息數字維持股息新高0.72元，順利填息，讓投資人對其期待之後能持續配高息、持續填息。

大華優利高填息30（00918）上回在高股息ETF降息潮中，逆勢加息配出新高0.84元，單月規模成長近200億，近期規模已達700多億以上，人氣竄升速度之快，離破千億想必也只是遲早的事情。

據上次經驗，很可能大華銀投信今天傍晚時間就會於官網公告預估配息數字；上次創新高的配息，這回會配多少，令投資人期待。

00918的填息為24.1元，目前尚未填息。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。