0050分割後價值不變何必多此一舉？伊森：便宜降低投資門檻…引資金提升流動性！

近期市場繪聲繪影地傳出元大台灣 50 ETF（0050）可能進行一分割五（1:5 拆股） 的討論，，並將於 2025 年 4 月 24 日召開受益人會議，會議中將決定是否通過分割議案引發投資人關注。但這樣的分割意味著甚麼？投資人可以藉此受益嗎？能夠用更便宜的價格買到0050嗎？到底對小資族來說0050分割是福是禍？今天一次搞明白。

ETF分割是甚麼？

ETF 分割（拆股，Stock Split） 是指 ETF 以特定比例拆分單位價格，同時增加流通單位數，但不影響總資產價值（NAV）。這與股票拆股概念相同，目的是降低投資門檻，提高流動性。

舉例來說，目前一張1000股的交易價格約新台幣20萬元（24日收盤價為196元），若投資人有一張0050，分割前總資產價值為近20萬元，若以5倍進行分割，未來持有張數將變成5張（5000股），等於未來一張4萬元有找就買得到，但這樣的拆股到底代表什麼意思？投資人可以注意以下三點進行觀察：

拆股後，每單位價格變為 196 ÷ 5 = 39.2 元。 持有者原本持有 1 張（1,000 股），拆股後變成 5 張（5,000 股）。 但重點是總價值不變，只是單位數增加、單價下降。

0050分割對投資人的影響是什麼？

簡單來說，拆股不會影響投資人的權益數才是最關鍵的一點，只是持有張數會變多，股價會變得更低一點(這裡的低不是跌的意思，而是拆股後的收縮)。ETF分割不會改變ETF的基本價值，但會對投資人產生以下影響：

1.投資門檻降低，吸引更多小資族

過去0050 單位價格較高（196 元以上），小資族若要買 1 張（1,000 股） 需約 20 萬元，對資金有限的投資人來說較難入場，也建立較高的進場門檻。 但在拆股後，每股價格降至 39元，買 1 張只要接近4 萬元，就能吸引更多散戶與定期定額投資者參與，買起來負擔也比較小，且參與市場的頻率可能更高，不然存了半年買一張對許多投資人來說實在沒有甚麼投資感覺。

2.提高市場流動性

價格較低，交易量通常會增加，使市場流動性提升，買賣更順暢。 長期來看，這可能讓 0050 更具吸引力，成為市場中更受青睞的投資標的，價格親民就是會比昂貴更容易讓投資人入手。

3.定期定額投資策略更靈活

許多投資人透過「定期定額」投資 0050，分割後相同金額可以買入更多單位數，更有利於成本平均策略。

4.配息金額調整

0050配息，拆股後每股的配息金額會相應降低（因股數變多），但總股息不變，投資人實際領取的配息總額不會受到影響。

0050拆股到底為何？

或許元大投信董事長劉宗聖德這段話，才是0050真正拆股的原因也說不定？「雖然台股、ETF可以零股交易，但有些投資人仍習慣以「一張」為單位，當股價隨資本市場上揚後，有時候一張股票動輒20萬、甚至百萬，分割後價格較平易近人，等於讓投資人有更多選擇。」

這樣投資人有清楚了嗎？其實0050拆股的真正目的還是在降低投資門檻與心理門檻上，無非是與相同競品如006208(股價115元)，或是009802(預計掛牌價10元)進行比價競爭，若長遠來看高股價只會讓新進的投資人與上班族感到卻步，進而被後進的類似ETF吸走客源，這才是0050正在面對的問題所在。

實際上0050 若進行 1 拆 5的動作，本質不影響投資價值，也不會影響已經買入的投資人權益，所以沒有受惠或是撿便宜的道理存在。

但對於尚未入場的投資人來說，一張變便宜的0050可以降低投資門檻，吸引更多資金進入，並提升流動性，或許可以在短線上吸引一波資金進場，但長期0050還是回歸到台股大盤整體趨勢的方向決定漲跌，長期持有讓時間幫我們累積財富。

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