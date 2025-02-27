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股票帳面收入+股利達344萬！32歲技術員存股14年 00919驚人張數曝

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享自身存股的心路歷程引發討論。示意圖／AI生成
一名網友分享自身存股的心路歷程引發討論。示意圖／AI生成

每個人的投資風格、屬性皆不同，如何找到適合自己的方法最重要。一名網友分享他存股的心路歷程，認為早期投資並長期持有最具優勢，並po出損益對帳單顯示，股票帳面收入約174萬，加上7年領的股利170萬合計344萬，羨煞不少人。

原po在Dcard表示，本身工作為社會底層的技術員，18歲高中畢業出社會，目前32歲，工作時間14年，總投入本金約600萬，等於一年要存42.8萬。

他坦言，底薪約32k加班加滿最高有45k，年終加分紅大概10萬，保守估一年可以存44-50萬。本身沒吃早餐習慣，因為公司有餐廳。所以基本上中餐晚餐吃公司，保險前幾年才保，基本上就用股利支付，加上單身不用租房，一年要存43-45萬完全不是問題。

從原po的損益表可發現，00919（群益台灣精選高息）共持有150張，帳面獲利逾112萬，其他則還包括彰銀、華南金、玉山金、兆豐金、中信金、第一金及合庫金等金融股，帳面損益也都是獲利，又以中信金損益率高達109.83%最佳。

文章一出，網友留言表示「其實你可以退休了，按照你過去14年的開銷，現在的股利+本金夠用了」、「你的進場點是漂亮的，若10多年前你沒進場，不會有今天的果實」、「開源與節流，這一點是我比較欽佩你的，賺多少是能力，可以存多少還真要有點毅力」，原po則回應，「運氣運氣，2020年剛好股災時儲蓄險到期進場3百多萬」。

不過有人好奇原po「一年存428,000，一個月存35,666，是不吃不喝不用生活費？」對此，也有其他人解釋，「電子工廠的確可能做到喔，想當年出社會時，的確可以，三餐工廠有準備，還有交通車，一個月花不到什麼錢都有可能」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金

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