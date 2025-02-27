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盤整所以加碼00922…將宣布配息上次股息1元！長期投資重點「大市值、分散風險」

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。圖／許正宏 攝。
台股示意圖。圖／許正宏 攝。

搖滾天王要來啦！跨世代巨星伍佰宣布好消息，將在六月中於台北小巨蛋開唱，連唱三天要讓歌迷聽得過癮，想跟伍佰近距離接觸，搖滾區票價一張要價4200元，很多小資族哭喊「買了有點痛」，投資達人建議，可以趁近期大盤盤整加碼市值型ETF，尤其國泰台灣領袖50（00922）近期還有除息話題，上次每股配發1元，讓投資人樂開懷，也很期待這次會配多少，00922除息日落在3/18，留意3/17最後買進日，讓你用股息無痛聽演唱會！

投資達人進一步分析，相較一般傳統市值型ETF，00922還有一個特點，就是設有單一個股上限，最大成分股台積電權重約30%，且不僅有科技類股，也持有金融、通訊、食品、電子零組件族群，以落實風險分散，從近期台股震盪即可看出效果，00922周跌幅僅0.6%，市值兩巨頭元大台灣50（0050）及富邦台50（006208），兩者跌幅約1.4%，富邦公司治理（00692）也下跌1.2%，元大MSCI台灣（006203）下挫逾1.2%。

市場達人點出，根據IDC數據顯示，2025年半導體市場預計將成長15%，其中，記憶體領域有望成長逾24%，非記憶體領域則可望成長13%，主要受惠於先進製程晶片，如AI伺服器、高階手機晶片等需求暢旺，不僅如此，消費電子市場回溫，成熟製程晶片市場也有機會出現正面表現；而金融族群則是受惠於去年的亮眼獲利，配息表現可期待。

法人機構點出，投資市值型ETF就是買進一籃子龍頭公司股票，基本面不用太過擔心，若在加上「產業分散」更讓人安心，當產業因技術創新造成輪動時，也能掌握投資機會，想要長期持有即可從「大市值」、「分散風險」這兩個點著手。

市值型ETF周跌幅比較

資料來源：CMoney，2025/02/27。
資料來源：CMoney，2025/02/27。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 006203元大MSCI台灣 006208富邦台50 00692富邦公司治理 00922國泰台灣領袖50ETF基金 市值型 配息 除息

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