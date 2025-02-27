現在0050相比006208無疑是最佳選擇！小童：00733恐是更好的投資機會

嗨大家好，我是小童！

0050計劃在4/2~4/21舉行股票分割的電子投票。那這個分割對於0050會產生哪些優缺點的影響呢？以及在現階段0050的關鍵區域我們又應該如何調整？

0050的調降費用

0050目前的股價大約落在190幾到200元上下的這個區間。或許對於許多人來說，一張ETF逼近20萬其實是有點太昂貴的，因此這也讓追蹤相同指數的006208因為在成本跟股價上的優勢，而讓它在近幾年迅速竄出。

不過，有比較就會有成長。0050除股票分割外，也在前陣子正式向006208宣戰，調降了經理及管理費，改成級距費率累進制。

尤其在最高的級距來看，如果規模突破1兆元的話，那經理費最高就有機會降低到0.05%，幾乎是006208現在的三分之一。

而以目前的0050四千多億規模來看，管理費可以從原本的一年0.035%下降到比006208還低的0.03%。

經理費則是可以從原本的0.32%下調到目前經過粗略計算的0.11%。

0050是真的鐵了心要把過去常常被比下去的經理費管理費給贏回來；尤其0050在目前的規模也是快要跨足到下一個級距，這樣就更有機會來拉開它跟006208之間的差距。

0050、006208我會選...

所以目前才開始投資的話，要選0050還是006208，我想我應該會毫不猶豫地選0050。

不過相信未來006208勢必也還是會做出一些動作來反擊，不然在喪失成本優勢的情況之下，說真的還想不到布局006208的理由？有啦！就是規避二代健保或是單一券商的風險；不過這些都是屬於比較第二層面的問題。

到底0050分割會對投資者帶來怎樣的影響？

先來了解0050的分割是怎麼計算的。

根據元大投信的公告來看，假設4/24那天的淨值：

是介於147.92到184.89元，那就會將1股分割成4股； 是介於184.9到221.87元，那就會分割成5股； 是介於221.88到258.86元的話，則會分割成6股，以此類推...

所以，假設你持有一張0050，而且當天的淨值是200元的話，那在分割之後你所持有的股數就會變成五張，而淨值會從200變成40。因此，最多人擔心的分割之後會不會影響權益，答案：其實是不會的。

那不論是分割成4股、5股還是6股，在分割之後還會對投資人帶來哪些影響呢？

最直觀的就是「流動性」

假設股價在200元的話，就表示買一張需要花20萬，所以很多人其實會選擇買零股；但零股又不像整張來說交易的比較即時，可能需要等待5秒的撮合時間，因此流動性也相對就會比較差。

經過分割之後，股價有效降低，股數變多，這都有助於0050在後續降低多數人的投資門檻，也進而提高流動性的表現。這也會讓它變得比006208還便宜。若是再加上剛剛前面說的調降經理費管理費，相信0050在後續的規模成長其實會更快速！

第二個影響是「股價的跳動點數」

以台灣ETF來看，如果股價大於50，那每一Tick會是0.05元；但如果後續分割變成50元以內的話，每一Tick則會變成0.01元；所以這也是後續會讓0050在短線上波動變得比較靈活的原因。

因為當沖的交易者，可能需要更多的Tick跳動才有辦法獲利！不要想說0050不能當沖，雖然自己會比較建議要做指數的當沖，那還是用台指期會比較好，因為成本比較低，波動也比較大，還可以帶槓桿以小搏大。但如果我們細看0050的當沖率，其實也大概有每天成交量的10分之一左右。

所以這其實也可以發現，還是會有人選擇用0050做短線交易的。相信後續的這個當沖率也可能會因為分割而讓更多人選擇加入，進而讓價格的波動變得更靈活！

那既然波動有機會放大的話，以現階段的0050來說，哪邊會是我們可以留意的關鍵區域呢？

其實，大方向而言都跟我們在農曆過年2/5那時候上片分享的一樣。基本上因為價格還是處在壓力區，所以我們當時是跟大家分享我自己會比較偏保守觀察，不會做太多積極的操作。

那現在來看，價格也還是持續處在壓力區不斷震盪，尤其目前震盪的這個位置又是蘊含大量籌碼的關鍵區域。

所以我自己認為現階段觀察的重點在於：

確定能往上化解籌碼：借力使力，才有辦法把價格推到更高的層次。 耐心等待價格拉回：到下方的關鍵區域，再等待轉勢來做布局。 定期投入：你可以定期投入，但我會更建議使用我之前分享過非常多次的均線搭配乖離率，自動幫你判斷出哪邊適合買多一點，哪邊適合買少一點。我認為這個方法也很適合長期的投資人去做使用，績效會比單純的定期定額更好一些。

比0050更好的投資機會！＋神預測拉回

那誰說只能買0050？

在去年三月分析的富邦臺灣中小（00733），當時跟大家說因為價格已抵達滿足區，所以不用特別急著買，更適合的進場點認為會在下方紅色的關鍵區域。

經過快一年的印證，價格也是如我們分析的從高檔開始拉回。

可怕的是，不只是預測拉回，連這幾次轉強的位置也正好是我們當時規劃的關鍵區域！

了解慣性、價量分析有沒有學習的必要，我認為這是你在投資交易這條路上一定不可或缺的。因為如果你真的什麼都All-in而忽略了價格的判斷，那說真的，這一年來光00733可能就慘賠20幾%。

早知道能不被套牢，為什麼我們還要無腦的All-in只為了那所謂的長期投資呢？所以資金規劃跟價量分析，我真心希望看我影片的觀眾朋友們都能夠好好重視，千萬不要再隨便All-in了。

以目前00733來說，它除了回到我們之前分享的關鍵區域之外，也在關鍵區域出現了我們分享過非常多次的大量轉勢。只要當價格突破大量高點之後，價格就比較容易往上走。所以如果你常常看我影片的話，其實00733的這個進場點應該是非常好把握的！

所以你問我現在要買0050還是006208，或許00733搞不好會是你現在更好的選擇。這部分就給大家當作參考。

◎本文內容已獲小童 x Happy Trading Life授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。