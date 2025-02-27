快訊

護理人力荒成隱性國安危機 「狐狸部」還在緣木求魚

三星Galaxy Z Flip 7最新渲染圖曝光！摺疊機螢幕變大+1改變更超值

國民黨民調：恢復7天國定假 過半56.7%支持

聽新聞
0:00 / 0:00

00918、00929為何能買？股魚分析選股邏輯：高填息率才有意義、2025看好中小電子股

聯合新聞網／ 財經編輯 文俐心
台股示意圖／聯合報系資料照
台股示意圖／聯合報系資料照

以下為影音內容：

高股息的績效變化是蠻大的，因為在投資市值型跟投資高股息，態度是不一樣的。

市值型基本上主策略都是跟市值的排行有關，所以漲的時候大家都漲，跌的時候大家都跌，雖然每家的績效都有一些差異，但差異的水準，應該在一個還算合理的範圍。

高股息的選股策略，當然是著重在殖利率的表現上。

但是很多的所謂的高息型，其實在選股的過程中，並不是把殖利率當成首要的選股條件。

有些會以成長性當成選股條件、有些會以多因子當選股條件、有些可能會納入其他的考量當成選股條件。

以前高股息的認知很簡單，專買殖利率高的公司佈局，結果後面新發行的產品，都不是以這個當成主邏輯。

反倒是只是在選股的過程中，有把殖利率當成選股條件，就把它定義成這叫做高股息的產品。

2024年高股息績效排行榜

這張績效表，總結來講，前三名好像就是這三家。到底有什麼厲害的地方？紅色代表最好，橘色代表第二名，綠色代表第三名。

這三檔產品的話，可謂是在2024年有一個非常突出的表現。假設第一名給1分，第二名給2分，第三名給3分，分數最少的就代表最好的一個產品。

這裡面有一家拿到的那個分數會是最低的，就是00918。

00918殖利率一直都是最高的，這一檔是填息也快，到底是為什麼他可以既填息、報酬表現也不錯？

在2024年的下半年，吹起了一陣降息風。降息會影響到股價。配的息變少了，投資人失望了，就會出現賣股潮。

可是在這個降息風潮中，有一些產品降息完全不為所動，還是可以繼續配出高殖利率，甚至填息率表現也非常好。這就是產品設計策略的關係。

00918就是一個例子，2024年績效表現不錯，然後殖利率也維持在一個高檔。

選高股息ETF有2個重點，一是殖利率、二試填息率。

如果配了高息，但是息填不回來的話，基本上就跟沒配息是一樣的。

00918號稱高填息率是憑什麼？

第一、選股過程中，會考慮殖利率表現，還有財務能力，兩個結合才有機會配息。

第二、會考慮買進這一檔個股，過去的填息的成功率。

00918最近一次換股名單，有符合這些填息的表現嗎？還有財務表現這些面嗎？

這一次換股，將巨陽、宏碁、瑞昱、國產、華航、星浦、群聯、中寶科，納入新一波換股中。

這些個股，過去在填息率表現，就是一些高填息率的公司。從過去七次配息以來，有五次都能夠順利填息。

另一檔很熱門標的00929

00929選股策略就很簡單，買殖利率高的電子科技類股。

當然有一點比較吃虧，因為2024年大漲的幾乎都是權值股，權值股因為漲上去之後殖利率就低了，所以00929已經不會買到這些公司。

相對來講，2024年整體上漲的過程裡面，就比較不能夠吃到這塊漲幅。

如果2025年是中小型的電子股表現比較好的話，00929也許整體經銷表現就會因此提升。

◎本文內容已獲投資嗨什麼授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

飆股只能靠內線小道消息追？專家公開6檔飆漲走勢圖：出現就有望大賺

00878、00919誰是最強ETF？專家「並非選擇題」：重點是持續投資

006208需要換成0050？懸緝「不需要」：每百萬僅省下550元

玉山（2884）今年股息有望1.3元？達人：法說會董事長話中藏玄機

相關新聞

盤整所以加碼00922…將宣布配息上次股息1元！長期投資重點「大市值、分散風險」

國泰台灣領袖50（00922）近期還有除息話題，上次每股配發1元，讓投資人樂開懷，也很期待這次會配多少，00922除息日落在3/18，留意3/17最後買進日...

現在0050相比006208無疑是最佳選擇！小童：00733恐是更好的投資機會

所以目前才開始投資的話，要選0050還是006208，我想我應該會毫不猶豫地選0050。

00918、00929為何能買？股魚分析選股邏輯：高填息率才有意義、2025看好中小電子股

高股息的績效變化是蠻大的，因為在投資市值型跟投資高股息，態度是不一樣的。

006208「免換車」未來新增部位買0050就好！股添樂：10萬一年省一杯熱美式而已

例如，以 10 萬元投資規模來看，每年的管理費差距僅 45 元，相當於一杯熱美式；即使達到 1000 萬元，年差距也僅 4500 元。

00918＋0056＋00731…3季配組月配領最多！股添樂：加入00905市值型ETF同樣擁現金流

雜誌統計用...元大高股息（0056）＋復華富時高息低波（00731）+大華優利高填息30（00918），三檔季配息組合成每月領息，近一年以來，股息領最多！

台股又有新活水 180億元資金將進場

台股將有新活水，富邦投信、保德信投信近日分別募集富邦投信富邦旗艦50（009802）、保德信市值動能50（009803）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。