00918、00929為何能買？股魚分析選股邏輯：高填息率才有意義、2025看好中小電子股

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高股息的績效變化是蠻大的，因為在投資市值型跟投資高股息，態度是不一樣的。

市值型基本上主策略都是跟市值的排行有關，所以漲的時候大家都漲，跌的時候大家都跌，雖然每家的績效都有一些差異，但差異的水準，應該在一個還算合理的範圍。

高股息的選股策略，當然是著重在殖利率的表現上。

但是很多的所謂的高息型，其實在選股的過程中，並不是把殖利率當成首要的選股條件。

有些會以成長性當成選股條件、有些會以多因子當選股條件、有些可能會納入其他的考量當成選股條件。

以前高股息的認知很簡單，專買殖利率高的公司佈局，結果後面新發行的產品，都不是以這個當成主邏輯。

反倒是只是在選股的過程中，有把殖利率當成選股條件，就把它定義成這叫做高股息的產品。

2024年高股息績效排行榜

這張績效表，總結來講，前三名好像就是這三家。到底有什麼厲害的地方？紅色代表最好，橘色代表第二名，綠色代表第三名。

這三檔產品的話，可謂是在2024年有一個非常突出的表現。假設第一名給1分，第二名給2分，第三名給3分，分數最少的就代表最好的一個產品。

這裡面有一家拿到的那個分數會是最低的，就是00918。

00918殖利率一直都是最高的，這一檔是填息也快，到底是為什麼他可以既填息、報酬表現也不錯？

在2024年的下半年，吹起了一陣降息風。降息會影響到股價。配的息變少了，投資人失望了，就會出現賣股潮。

可是在這個降息風潮中，有一些產品降息完全不為所動，還是可以繼續配出高殖利率，甚至填息率表現也非常好。這就是產品設計策略的關係。

00918就是一個例子，2024年績效表現不錯，然後殖利率也維持在一個高檔。

選高股息ETF有2個重點，一是殖利率、二試填息率。

如果配了高息，但是息填不回來的話，基本上就跟沒配息是一樣的。

00918號稱高填息率是憑什麼？ 第一、選股過程中，會考慮殖利率表現，還有財務能力，兩個結合才有機會配息。 第二、會考慮買進這一檔個股，過去的填息的成功率。

00918最近一次換股名單，有符合這些填息的表現嗎？還有財務表現這些面嗎？

這一次換股，將巨陽、宏碁、瑞昱、國產、華航、星浦、群聯、中寶科，納入新一波換股中。

這些個股，過去在填息率表現，就是一些高填息率的公司。從過去七次配息以來，有五次都能夠順利填息。

另一檔很熱門標的00929

00929選股策略就很簡單，買殖利率高的電子科技類股。

當然有一點比較吃虧，因為2024年大漲的幾乎都是權值股，權值股因為漲上去之後殖利率就低了，所以00929已經不會買到這些公司。

相對來講，2024年整體上漲的過程裡面，就比較不能夠吃到這塊漲幅。

如果2025年是中小型的電子股表現比較好的話，00929也許整體經銷表現就會因此提升。

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