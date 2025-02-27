006208「免換車」未來新增部位買0050就好！股添樂：10萬一年省一杯熱美式而已

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聯合新聞網／ 玩股網
台股示意圖。中央社 中央通訊社
台股示意圖。中央社 中央通訊社

市值型 ETF 龍頭 0050 先是在年前調降內扣費用，再準備將股票進行股票分割，讓過去許多以管理費相對便宜、股價小資友善的同類型 ETF 一夕間優勢盡失？但去年市值型 ETF 一年大漲三成，風水若再度輪轉回高股息 ETF，脫胎換骨後的 0050 與高股息 ETF 要如何取捨？

投資達人股添樂則認為，若以長期投資的格局來看，管理費的優勢確實會造成績效的差異，這也是 006208 長期績效能略為勝出 0050 的原因。因此，當管理費調降與投資門檻降低，這兩項變動可能加速資金流向 0050，使規模進一步擴大。不過，即便短期內有資金流入，影響可能有限，頂多讓 0050 出現短暫的溢價，而不至於出現明顯的搶購潮。

至於市值型 ETF 存股族是否需要由 006208 換車到 0050？股添樂認為，對一般投資人來說，差異並不顯著。例如，以 10 萬元投資規模來看，每年的管理費差距僅 45 元，相當於一杯熱美式；即使達到 1000 萬元，年差距也僅 4500 元。但若為了這點差距而將 006208 換到 0050，考量到交易成本與稅費，可能要花費 18000 元的成本，等於 需要 4 年的節省額度才能回本。

因此股添樂認為，與其賣掉原本 006208 的部位換車，不如將未來新增部位再投入 0050 即可。但也不排除 006208 未來也有可能跟進調整費率，屆時市場格局可能再次變動，因此建議持續關注。

而去年市值型 ETF 大漲，但風水可能輪流轉，在資金輪動的過程中，去年較弱勢的高股息 ETF 是否可能重新獲得親睞？股添樂提醒，雖然高股息 ETF 的優勢就是有穩定配息，但以五年、十年的長期投資格局來看，仍應重視資本利得。

以 0050 與 0056 過去十年的總報酬來看。 0056 總報酬 211.04%，配息就佔其中的 153%。相比 0050 雖然配息率為 140%，資本利得卻高達 231%，0050 的總報酬也就更高，顯示市值型 ETF 在長期累積的價值上仍具有優勢。

就算是同類型商品，可以看到 0056 在 2021、2022 與 2024 年都落後，反而 00713 表現更好。尤其 2024 年大盤漲 32%，0056 卻只漲 8.1%，如果每隔幾年就會差這麼大，長時間績效表現也會有差異 。所以高股息商品不能只看每年的殖利率數字，也要將含息與資本利得的表現列入考量。

不過，股添樂則強調，無論哪種 ETF 都應以長期持有為前提，避免因短期市場變化而頻繁更動，才能真正獲得投資成效。問題是很多人仔細比較了十年績效，實際進場卻受不了一週的波動，就無法真正受益於長期投資。因此，比起比較標的，投資人的優先事項應該是先確認自己的投資屬性。若無法忍受市值型 ETF 的波動，那長期持有高股息 ETF ，也是合理的選項。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：0050 分割開打市值型 ETF 內戰，兩優勢不再的006208 乘客該換車嗎？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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