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00918＋0056＋00731…3季配組月配領最多！股添樂：加入00905市值型ETF同樣擁現金流

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
台股示意圖。中央社
台股示意圖。中央社

這兩年主要還是走龍頭型的股票，建議大家無論如何一定要配置市值型的ETF，也就是成分股含有台積電（2330）。

雜誌統計用...元大高股息（0056）＋復華富時高息低波（00731）+大華優利高填息30（00918），三檔季配息組合成每月領息，近一年以來，股息領最多！

市值型ETF又是季配息

其實想跟上大盤漲幅，能用一檔比較少人注意到，但也是季配息的市值型ETF，就是FT臺灣Smart（00905）

這檔本身成分股台積電占32％左右，去年高股息ETF的報酬績效表現都很普通，但去年對比同期大盤32.6％，00905漲幅高達40.3％，明顯贏過大盤。

所以今年建議高股息ETF同樣可存，但搭配一檔同樣季配息00905。

三檔一缺點 成分股重複性偏高！

上述配出的三檔季配型高股息ETF，優點就是配息時間都錯開，等於每個月都有現金流；但缺點也明顯，就是這三檔前10大成分股重複性很高。

如果大部分的高股息ETF成分股都重複情況下，所以建議大家留下2檔，另外一檔來換市值型的ETF

不要太集中買高股息ETF，因為成分股都蠻雷同的；因為00905的配息時間跟0056剛剛好是完全重疊的。

0056的配息時間點，是現在所有高股息ETF當中最稀有的，所以要搭配季配型組月配的ETF永遠都少不了0056，因為能取代它的很少。

何不乾脆就配一個市值型的ETF，尤其今年感覺科技型龍頭股上半年還是會表現不錯。

◎本文內容已獲 華視鈔錢部署 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00731FH富時高息低波 00905FT臺灣Smart 00918大華優利高填息30 ETF 季配息 市值型

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