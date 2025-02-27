台股又有新活水 180億元資金將進場

台股將有新活水，富邦投信、保德信投信近日分別募集富邦投信富邦旗艦50（009802）、保德信市值動能50（009803）等兩檔台股ETF，雙雙傳出捷報，前者募集突破150億元，為今年來ETF募集最強紀錄，後者募集近20億元，則為外商投信募集ETF史上最佳紀錄；合計兩檔將為台股挹注近180億元資金。

近期投信圈相當熱鬧，不僅多家投信送件申請募集主動式ETF、多資產ETF等新型態ETF，原本的被動式ETF更是出現募集潮，包括富邦投信睽違一年多募集富邦旗艦動能50 ETF、首次加入ETF市場的保德信投信募集PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF、聯邦投信也將募集首檔ETF--聯邦台灣精彩50 ETF。

保德信投信PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF是新團隊--新任總經理梅以德上任後第一次募集新商品，面臨老品牌富邦投信疊加「ETF推手」黃昭棠進場募集的壓力，但梅以德打出奇招，決定提前募集時間，加上強力廣告放送、找了16家券商幫忙，最終募集近20億元，創下外商投信募集ETF最佳紀錄。這檔ETF將於3月13日掛牌上市。

ETF重量級人物黃昭棠去年被挖角出任富邦投信董座，市場即高度關注富邦投信接下來的ETF商品策略，果不多久，2月24日開始募集的富邦台灣旗艦動能50 ETF。為了接手董座後的首檔新商品，黃昭棠親自出門跑券商通路，從官網看來，獲得18家券商以及自家壽險公司通路鼎力相助，短短三天募集超過150億元，創下今年來ETF募集金額新高。

接下來，聯邦投信也將募集首檔ETF--聯邦台灣精彩50 ETF，募集時間為3月17日至21日，已排定3月10日邀請政大教授周冠男舉行投資講座暖身，接下來是否結合聯邦集團資源打響第一炮也受到關注。

至於新型態ETF進度，統計至26日，目前共五家投信業者申請兩檔台股主動式ETF，分別是野村投信搶先送件的野村臺灣智慧優選主動式ETF、統一投信本周遞出的統一台股增長主動式ETF；一檔債券主動式ETF，為聯博投信的聯博投資等級債入息主動式ETF；一檔被動式多資產型ETF，即凱基投信的凱基美國Top股債平衡ETF；一檔海外股票型主動式ETF，即中國信託ARK創新主動式ETF。

以最新送件的中國信託ARK創新主動式ETF來看，名稱同「女股神」伍德（Cathie Duddy Wood）的ARK基金，顯示中國信託投信頗有企圖心。主動式ETF最熱門市場為美國，但受到全球外投資人高度關注的契機是COVID-19疫情期間，女股神ARK基金的一系列主動式ETF投資了策略專注於具顛覆性創新的公司，報酬率當時遠超過同期的其他被動式ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。