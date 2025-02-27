00878、00919誰是最強ETF？專家「並非選擇題」：重點是持續投資

大大問：「00878 vs 00919？」其實最重要的不是我怎麼看，而是選哪個不會讓你每天盯著股價然後懷疑人生。

對我來說這不是選擇題，而是組合題，決定了就執行好策略，時間會給出答案的。投資的勝負，不是一直在選擇，而是堅持在執行！

關鍵不是一直問「哪檔ETF比較好」，而是挑選股邏輯對的ETF再加上「你是否願意執行到底」！

選擇00878，就持續存股，不因短期波動而懷疑人生。 選擇00919，就專注領息，不因高息股輪動而猶豫不決。

選擇之後，別再東看西看、三心二意，重點是「行動」！

有時候計畫再完美，不執行=0！選擇再正確，不堅持=白搭！

投資賺錢的，不是一直在問「該買哪檔」的人，而是「買了以後願意執行計畫」的人！

最終勝出的，不是挑選「最強ETF」的人，而是「不管市場怎麼變，都願意執行到底」。

在多頭年00919相對來說股利會比較強，而平時則是00878比穩，對我來說是：0056+00878+00919+006208 四者皆可存，不會有對錯的問題，只有執行問題。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。