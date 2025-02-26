獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

永豐投信旗下永豐中國科技50大ETF（00887）去年10月出現大幅溢價、投資人違約交割等爭議，當時金管會即約談永豐投信，如今裁罰出爐。金管會26日決定祭出五大裁罰，包括罰鍰60萬元，以及記警告後，一年內不得募國外新基金、半年不得申請擔任境外基金總代理人與兼營期貨信託、三個月內不得申請投資外國事業或設立分支機構、影響承作政府資金全委代操。

中國大陸去年為救市放出政策利多，引投資人瘋狂追價，00887出現異常大幅溢價，10月7日溢價高達224%，9日爆出投資人違約交割，11日溢價仍達166%，引起金管會關注。

金管會表示，永豐投信有四大違規，一是辦理ETF業務，未針對「折溢價管理」及「申購買回作業」設計及建立可有效執行之內部控制制度。二是辦理ETF的申購買回作業，未確實依證券投資信託契約、公開說明書、投信投顧公會及永豐投信作業規範辦理，造成申購作業延遲而導致受理申購未完成。三是辦理ETF基金的投資管理、資訊揭露作業，在申購數量未確認前即買進成分證券，致有超額取得部位，並將取得部位之評價損失與費用認列入次日基金淨值計算，影響基金淨資產價值及受益人權益。第四，ETF基金經理人兼辦ETF申購買回作業，辦理其登錄「基金管理」以外業務之情事。

據此，依證券投資信託及顧問法第103條第1款規定，對永豐投信核處警告，並依同法第113條第2款處罰鍰60萬元。

永豐投信受證券投資信託及顧問法第103條第1款規定警告處分，限制四項業務：

一、最近1年不得申請(報)募集投資於國外有價證券之證券投資信託基金案件，但其違法情事已具體改善並經認可者，不在此限。 二、最近半年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業。 三、最近3個月內不得向金管會申請投資外國事業或設立分支機構、在大陸地區參股投資證券投資基金管理公司等。 四、其他事項：例如申請政府基金之全權委託投資業務將受影響。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。