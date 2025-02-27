兩檔台股ETF募集 報捷

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

近日相繼投入募集的兩檔被動式台股ETF富邦投信富邦旗鑑動能（009802）、保德信市值動能50ETF，都是新任董總上任後的首檔ETF，現已雙雙傳出好消息，前者募集突破150億元，為今年來ETF募集最強紀錄，後者募集逾21億元，則為外商投信募集ETF史上最佳紀錄。

此外，主動式ETF申募再添新兵，根據投信投顧公會官網顯示，中國信託投信26日送件申請募集「中國信託ARK創新主動式ETF」基金，為首家申報海外股票型主動式ETF的投信公司。

金管會開放的主動式ETF、多資產ETF等新型態ETF成為眾多投信角力新戰場，但每家投信策略不同，有些公司選擇現階段先募集被動式ETF，包括首次加入ETF市場的保德信投信，在新任總經理梅以德、投資長李孟霞等高階主管群策群力下，推出PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF，受惠最後一天湧進證券商、期貨商自有資金，募集破20億元，創下外商投信募集ETF最佳紀錄。

富邦投信則在去年底迎來新任董事長黃昭棠，上任後的首檔新商品，為24日開始募集的富邦台灣旗艦動能50 ETF。為了這次新商品，黃昭棠親自出門跑券商通路，獲得通路鼎力相助，短短三天募集超過150億元，創下今年來ETF募集金額新高。

接下來，聯邦投信也將募集首檔ETF--聯邦台灣精彩50 ETF，募集時間為3月17日至21日，是否結合集團資源打響第一砲也受到關注。

至於新型態ETF進度，統計至26日，目前共五家投信業者申請兩檔台股主動式ETF，分別是野村投信搶先送件的野村臺灣智慧優選主動式ETF、統一投信本周遞出的統一台股增長主動式ETF；一檔債券主動式ETF，為聯博投信的聯博投資等級債入息主動式ETF；一檔被動式多資產型ETF，即凱基投信的凱基美國Top股債平衡ETF；一檔海外股票型主動式ETF，即中國信託ARK創新主動式ETF。

以最新送件的中國信託ARK創新主動式ETF來看，名稱同「女股神」伍德（Cathie Duddy Wood）的ARK基金，顯示中國信託投信頗有企圖心。主動式ETF最熱門市場為美國，但受到全球外投資人高度關注的契機是COVID-19疫情期間，女股神ARK基金的一系列主動式ETF投資了策略專注於具顛覆性創新的公司，報酬率當時遠超過同期的其他被動式ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

買盤是何方神聖？三大法人全賣超 台股竟逆轉頹勢翻紅上漲

港股恒指收盤逼近24,000點 再超台股加權指數

台股上漲116點 三大法人賣超98億元

金控下投信另類公公併官方報告出爐 綜效不足 維持現狀

相關新聞

0050兩變革 新入手優選

ETF市場元老級的元大台灣50（0050）走過逾20年，截至2025年1月底，成立以來含息報酬率992.78%，優於同類...

BBB級投等債ETF 價量齊揚

美國消費者信心惡化，資金加速湧進債券市場，BBB級投等債ETF因票息及殖利率雙高，近期價量同步放大。根據統計，去年第4季...

兩檔台股ETF募集 報捷

近日相繼投入募集的兩檔被動式台股ETF富邦投信富邦旗鑑動能（009802）、保德信市值動能50ETF，都是新任董總上任後...

主題型ETF 投資新亮點

美科技股市場雜音不斷，漲多後難敵利空訊息，指標性科技七雄指數從去年12月的高點來下跌一成，影響科技股ETF表現承壓，而各...

獨／00887爭議裁罰出爐 開罰永豐投信60萬、一年不能募新基金

永豐投信旗下永豐中國科技50大ETF（00887）去年10月出現大幅溢價、投資人違約交割等爭議，當時金管會即約談永豐投信...

009802追蹤更會漲的臺灣50指數ETF？阿格力：「超額報酬」必看Alpha值指標

台股也有兩檔利用Alpha值選股的ETF，一檔是00733，那另外一檔就是還沒有掛牌的 富邦旗艦動能50（009802）。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。