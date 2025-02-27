兩檔台股ETF募集 報捷

近日相繼投入募集的兩檔被動式台股ETF富邦投信富邦旗鑑動能（009802）、保德信市值動能50ETF，都是新任董總上任後的首檔ETF，現已雙雙傳出好消息，前者募集突破150億元，為今年來ETF募集最強紀錄，後者募集逾21億元，則為外商投信募集ETF史上最佳紀錄。

此外，主動式ETF申募再添新兵，根據投信投顧公會官網顯示，中國信託投信26日送件申請募集「中國信託ARK創新主動式ETF」基金，為首家申報海外股票型主動式ETF的投信公司。

金管會開放的主動式ETF、多資產ETF等新型態ETF成為眾多投信角力新戰場，但每家投信策略不同，有些公司選擇現階段先募集被動式ETF，包括首次加入ETF市場的保德信投信，在新任總經理梅以德、投資長李孟霞等高階主管群策群力下，推出PGIM保德信臺灣市值動能50 ETF，受惠最後一天湧進證券商、期貨商自有資金，募集破20億元，創下外商投信募集ETF最佳紀錄。

富邦投信則在去年底迎來新任董事長黃昭棠，上任後的首檔新商品，為24日開始募集的富邦台灣旗艦動能50 ETF。為了這次新商品，黃昭棠親自出門跑券商通路，獲得通路鼎力相助，短短三天募集超過150億元，創下今年來ETF募集金額新高。

接下來，聯邦投信也將募集首檔ETF--聯邦台灣精彩50 ETF，募集時間為3月17日至21日，是否結合集團資源打響第一砲也受到關注。

至於新型態ETF進度，統計至26日，目前共五家投信業者申請兩檔台股主動式ETF，分別是野村投信搶先送件的野村臺灣智慧優選主動式ETF、統一投信本周遞出的統一台股增長主動式ETF；一檔債券主動式ETF，為聯博投信的聯博投資等級債入息主動式ETF；一檔被動式多資產型ETF，即凱基投信的凱基美國Top股債平衡ETF；一檔海外股票型主動式ETF，即中國信託ARK創新主動式ETF。

以最新送件的中國信託ARK創新主動式ETF來看，名稱同「女股神」伍德（Cathie Duddy Wood）的ARK基金，顯示中國信託投信頗有企圖心。主動式ETF最熱門市場為美國，但受到全球外投資人高度關注的契機是COVID-19疫情期間，女股神ARK基金的一系列主動式ETF投資了策略專注於具顛覆性創新的公司，報酬率當時遠超過同期的其他被動式ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。