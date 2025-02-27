0050兩變革 新入手優選

ETF市場元老級的元大台灣50（0050）走過逾20年，截至2025年1月底，成立以來含息報酬率992.78%，優於同類型平均的858.86%，近期祭出優化費用率結構、導入分割機制兩大撒手鐧，回饋市場並協助投資人突破價格迷思，成為新入手優選。

第一大變革，元大台灣50調整費用率已在1月24日起生效，經理費從0.32%降至約0.11%、保管費從0.035%降至0.03%，合計費用率為目前所有台股ETF最低，反映潛在資金流入動能龐大，本次調整也涵蓋各規模階段適用費用率，採隨規模增加費用率持續調整的架構，有利長期投資。

第二，元大台灣50將以回發行價36.98元附近進行整數倍分割，以昨（26）日淨值194.32元來看，擬將一拆五，將於4月2日至4月21日進行電子投票，以及受益人會議表決回郵投票，決議是否進行分割，投資人可擇一參與，持有1股也能投票。

分割後的元大台灣50會有三大不同：ETF淨值將降低，也就是說投資人能以更低的價格交易；ETF投資單位將增加，相同投資金額下，可投資的ETF單位數將增加；ETF流動性將提升，投資人可更靈活地調整其資產配置，分割前後總資產價值不變。

元大台灣50擁有直接參與台灣市值成長優勢，截至2025年1月底，元大台灣50換算年化報酬率為11.7%，而元大台灣卓越50 ETF連結基金有不配息級別，更能達到放大資產複利效果，最大的差異在於股息自動再投資效果，減少配息所帶來的稅務成本（二代健保、綜所稅等）與再投入成本（時間延遲、手續費等）。

對於沒有現金流需求的年輕族群或高資產族群，可以考慮元大台灣卓越50 ETF連結基金不配息級別方式，同時省去需要手動進行股息再投資的時間與成本，沒有繁瑣的股利所得稅金計算問題，投資人可在券商、銀行、投信、基金平台等管道申購，方式與共同基金相同，近年來已經可以見到市場資金流入元大台灣卓越50 ETF連結基金中，截至2024年底已達210億，在台股共同基金規模位居前十大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。