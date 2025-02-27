BBB級投等債ETF 價量齊揚

美國消費者信心惡化，資金加速湧進債券市場，BBB級投等債ETF因票息及殖利率雙高，近期價量同步放大。根據統計，去年第4季投信鎖定BBB級推出新投等債ETF，儘管發行時間較晚，在股市高檔震盪下，近期吸引投資人新一波買氣，其他ESG投等債ETF等也獲青睞。

根據彭博統計，截至25日止，美國10年期公債殖利率已來到4.29%；20年公債殖利率也跌至4.60%，雙雙創下今年以來新低水準，同時彭博投等債信用信差指數開始逐漸攀升，隱含市場認為投資風險走升，在投資人風險意識升高的同時，債券ETF資金流入情況也熱絡起來。

新光BBB投等債20+ETF（00970B）經理人劉恆誌認為，短線來看美國通膨趨勢尚未明顯降溫，通膨可能維持震盪表現，加上川普關稅及其他政策仍未明朗，對金融市場衝擊仍持續影響，建議投資人不宜短線趁價格上揚時追價搶進，反而應該中長期持有，或審慎評估自身投資屬性，採定期定額存債方式累積BBB投等債ETF部位。

劉恆誌強調，今年金融市場持續變化，目前債券ETF追求短線價差空間有限，BBB級投等債擁高票息率，搭配相對高殖利率階段進場，中長期持有相對享有息利雙贏機會較大。對於尋求穩健收益的投資人來說，BBB級月配投等債ETF也是值得納入存債領息的安心配置。

群益ESG投等債20+ETF（00937B）經理人曾盈甄表示，面對全球政經不確定性尚存，市場避險需求仍存在，因此資產品質佳，並且能提供收益的債券ETF仍持續吸引訴求穩健配置的資金流入。

不過市場過度預期聯準會將放慢降息節奏，因此殖利率雖短期攀升，但具備校正下行空間，也令投等債的投資機會浮現，投資人可透過投等債ETF來參與。

其中結合ESG概念的長天期BBB級債因兼具債信品質、收益優勢與ESG趨勢，可滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。