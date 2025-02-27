主題型ETF 投資新亮點

美科技股市場雜音不斷，漲多後難敵利空訊息，指標性科技七雄指數從去年12月的高點來下跌一成，影響科技股ETF表現承壓，而各擁題材護體的航太防衛、上游半導體、全球5G等主題型ETF則大放異彩，躍居2025投資新亮點。

統計主題型ETF今年以來表現，在各擁題材護體下，元大航太防衛科技（00965）上漲8.9%領先群雄，其他則有中信上游半導體上漲逾6%、群益那斯達克生技及國泰基因免疫革命上漲超過5%，同期間，連結美股主要指數的國泰美國道瓊、元大S&P500、國泰費城半導體、富邦NASDAQ、統一FANG+等表現僅在漲跌2%左右，今年以來主題式ETF領銜主演。

法人指出，主題型ETF能否上漲，主要取決於科技成長與政策支持兩大趨勢，而航太防衛產業搭上創新科技帶動國防裝備需求，且全球主要國家政策均支持發展，例如歐洲日前召開緊急峰會，多國領袖共商如何快速建立過去歐洲相對缺乏的國防基礎設施與裝備防備力，積極擴張國防支出，就持續推動相關概念股股價持續上漲。

歐美大國提升軍事支出，將直接推升國防產業發展，法人分析，相較大型科技股如輝達、台積電ADR易受產業議題影響，國防產業因買家是政府，能進入供應鏈等於保證訂單穩定，包括防衛概念的奇異、雷神等上漲約在一成上下，不受大盤或科技股震盪影響，持續反映利多題材。

專家分析，目前市場資金高度集中大型科技股，當美股雜音不斷時資產震盪特別明顯，美國經濟疲軟疑慮、川普政策的不確定之際，台灣投資人可從風險分散的角度適當配置與科技股相關性較低的主題型商品。

中信上游半導體經理人葉松炫表示，觀察主要設備商評價位階，多數廠商目前的評價已修正至過去五年中位數評價附近，甚至低於五年中位數水準。未來若確認非AI需求落底回升、AI發展持續高速，則可在評價合適的前提下，分批進場布局。

群益那斯達克生技經理人張晏禎表示，在生技醫療領域中，美國向來擔任領頭羊角色，而在產業需求面向好、川普政府有望減少監管，有助進一步促進產業發展，再者，專利懸崖的狀況也可望推動併購活動熱絡，生技產業投資前景也值關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。