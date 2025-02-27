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00757「賠20萬」該趁跌買進？網曝1好消息：有錢就買

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00757。記者許正宏／攝影 許正宏
網友討論00757。記者許正宏／攝影 許正宏

00757過去五個交易日重挫6.31%，已回吐今年以來的漲幅，專家建議，如果風險承受度高又對美國科技巨頭深具信心，可以考慮優先增持統一FANG+ETF （00757）。不過有投資人抱怨，他因為手上持有的00757已慘賠20幾萬，不過有人建議，「這支長期向上，有錢就慢慢攤吧」。

輝達財報公布在即，但據S&P500企業已公布的數據統計，有76%公司獲利優於市場預期，加上川普政策向來親商，美國企業獲利仍然看俏。近期市場震盪之際，逢拉回可擇優將美股資產配置納入布局。據晨星統計，目前市面上涵蓋美股投資的主被動式基金中，統一全球新科技基金、統一FANG+ETF（00757）的短中長期績效都名列前茅。

一名網友PTT發文表示，他投資00767，45張均價107.36元，之前賺了10萬元左右沒有出手，現在卻慘賠20萬元，他擔心「00757追蹤的指數又崩，明天會不會跌破100？川普怎麼還不出來喊stop fucking selling？」他表示，手上資金還有50萬，是否該繼續趁跌買進攤平成本？

其他人留言「不要太早攤」、「科技巨頭都漲不太動了，你還去買這個」、「等年線以下再攤平」。但也有人說「這支長期向上，有錢就慢慢攤吧」、「都破季線了，不管是攤還是貪都要幹下去」、「你會感謝現在的低點」、「其實沒跌多少」、「你這均價笑死人，追高就乖乖當套牢蛙慢慢攤」、「00757就是跌才好啊，能加碼，我才買4張，準備慢慢建倉」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00757統一FANG+ ETF PTT 川普 美國 美股

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