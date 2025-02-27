月配高股息ETF配息太差⋯只有00944正報酬！他看傻：誰還在買？

雖然台股高股息ETF近年是人氣最旺的投資商品，但今年已略有轉變，集保中心公布最新資料顯示，66檔台股ETF受益人周增3,553人，今年來增加191,212人，總人數來到10,417,048人，連續三周創下歷史新高；其中市值型ETF分占一、二名。有投資人質疑，高股息ETF配息不符預期，尤其是月配高股息ETF報酬也相當慘澹，讓他好奇「還有誰買？」有人感嘆，「去年台積電狂飆，所以目前是流行市值型」。

一名網友在PTT發文表示，許多月配高股息ETF的表現持續低迷，甚至有逐漸惡化的趨勢。根據最新數據，受益人數明顯減少，其中00929的受益人數月減4.95%，00940則減少3.43%。不少投資人開始質疑，原本熱度極高的高股息ETF為何配息與績效表現越來越不理想。

他進一步分析近半年月配高股息ETF的報酬率，00929下跌3.38%，00939跌1.16%，00940跌1.33%，00946則下跌3.67%，僅00944微幅上漲0.54%。特別是曾吸引大量投資人的00940，不僅未能站穩發行價，最新配息僅0.03元，讓他質疑其投資價值。這樣的數據顯示，市場對月配高股息ETF的信心正逐漸下降。

面對這樣的情況，該網友好奇，究竟還有誰在購買這些月配高股息ETF？如果投資人是以穩定配息為目標，能否接受這樣的收益？他也質疑，現階段月配高股息的吸引力已大不如前，未來是否仍值得投資，可能需要更審慎評估。

其他人則留言「9以下進場的不是都笑的很開心嗎？但高股息預期不會成長，如果低薪族還是可以考慮的」、「因為台股漲了啊」、「其實00940今天還原除權息價後幾乎也回到10元了」、「去年台積電狂飆，所以目前是流行市值型」、「這幾天市值型烙賽反而漲月配型」、「重點是進場的價位，不是能不能買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。