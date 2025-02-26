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中國信託投信蛇年開門喜 00941獲AAM最佳創新產品獎

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

中國信託投信自2018年進軍發行ETF領域以來，持續投入創新ETF產品開發，緊跟國內外市場趨勢，並不斷加大資源於產品創新研發，致力為投資人提供多元且優質的投資選擇。2025年一開春，中信上游半導體（00941）作為國內首檔且唯一聚焦在半導體上游設備及材料廠的ETF，不僅創下上市即追募的投資熱潮，更榮獲亞洲資產管理雜誌（Asia Asset Management，AAM）最佳創新產品獎，獲得市場的高度肯定。

中國信託投信總經理陳正華表示，隨著AI熱潮興起所帶動的半導體產業蓬勃發展，投資人對於相關供應鏈的投資機會愈發關注。除了IC設計和晶圓代工等領域外，中國信託投信將焦點放在擁有關鍵技術的半導體上游設備廠及掌握獨家專利的材料商，於2024年推出中信上游半導體，是國內首檔聚焦在半導體上游設備及材料廠的ETF。00941追蹤 ICE FactSet上游半導體指數，以美國、日本、荷蘭等國家為主要配置，相較於其他以美國為主的全球半導體ETF，提供投資人更為多元的投資範疇。

陳正華接著提到，00941緊扣全球半導體產業發展趨勢，2004年初開募即受投資人熱烈追捧，掛牌首日即達募集額度上限後，隨即展開追募作業，這充分顯示投資人對半導體產業的高度看好。除此之外，中國信託投信擁有市場上相對完整的半導體系列ETF，其中中信關鍵半導體（00891）是規模最大、受益人數最多的台股半導體ETF（資料來源：投信投顧公會，2025/1），以及專注於日本半導體產業復甦的中信日本半導體（00954），旨在滿足不同客戶及市場需求。

陳正華說，未來，中國信託投信將繼續發揮強大的技術研發和產品設計能力，不僅應對市場多變的需求，還將致力於為投資人提供全方位、多元的理財選擇，幫助投資人在變動的金融市場中穩健前行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 中國信託 半導體

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