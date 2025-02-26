00944逆勢突圍站回發行價之上 動能選股邏輯是突破震盪關鍵

野村臺灣趨勢動能高股息ETF（00944）其追蹤臺灣趨勢動能高股息指數逐漸展現韌性，並逆勢突圍已重新站回發行價之上。展望後市，野村投信表示，台股短期仍將持續受到美國關稅議題的干擾及對於產業衝擊的影響夾擊，但長期而言，這些變數已陸續反應，輝達（NVIDIA）財報法說會若能充分解答DeepSeek衝擊影響，AI供應鏈有望緩步回溫。整體而言，美國經濟數據持續向好，加上非電子產業需求回溫提供產業多樣化的投資，台股盤面有望轉向多方格局。

美國總統川普所提出關稅政策，目前各界均在評估可能的影響性，台積電（2330）也因可能入股Intel事件而備受外界檢視，台積電股價近期表現偏弱，連帶使加權指數也陷入震盪。2024年持續修正的傳產股近期進入反彈，成為盤面亮點，對指數發揮支撐作效果。

野村投信投資策略部副總張繼文表示，歷史經驗顯示，高息股在市場遭遇黑天鵝事件時，因為有股息的支撐，因此能對股價產生支撐的效果，00944能夠在眾多高息ETF中展現韌性的最大關鍵在於其追蹤臺灣趨勢動能高股息指數將「股價動能」納入選股層次並採用「還原收盤價占近52周還原收盤價最高點的比例」作為動能指標，並結合股利率進行選股，此策略選出的成分股不僅具備高息潛力，在市場震盪時亦透過強勢股策略展現更高的抗跌韌性，此篩選機制，在降低波動的同時更能掌握市場投資趨勢，打造更具韌性的投資組合。

00944經理人林怡君分析表示，回顧去年甫於11月底完成成分股變更的00944所追蹤臺灣趨勢動能高股息指數為例，選股邏輯與特點包含，透過「股價動能指標」與「股利指標」雙重篩選的「強勢高息股」，找出過去12個月維持強勢的股票，該個股在未來6個月續強或優於大盤表現的機率極高，個股權重目前平均都小於3%，「重複率低」且「多元持股」以分散投資風險。

00944成分股權重排列方式有兩個加權指標為股利率（50%）及動能指標（50%）。動能指標看當時的還原收盤價與最近52周的還原收盤價最高點之相差比率。11月定審會用預估的EPS與近三年平均現金股利發放率來推估隔年的現金股利，再以審核資料截止日的股價為分母，計算其股利率。

林怡君指出，川普上台後已提高後續市場不確定性，且台股電子相關類股去年漲幅已高，投資人在選擇ETF時，可以將產業的分散性以及選股邏輯納入考量。整體而言，臺灣趨勢動能高股息指數能夠突圍的關鍵，在於其透過動能指標內建汰弱留強機制。進一步觀察，00944在上次定審時新增的產業權重中，金融與食品工業等相對傳統產業排行靠前，而汰換類股多為半導體及電子通路相關類股，也更能因應目前川普當選帶來的不確定性，有機會協助投資人提高下檔保護力、降低投資組合波動度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。