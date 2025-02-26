00757承受度高又對美國科技巨頭深具信心！ 專家：可考慮優先增持

美國前期經濟數據不甚理想，綜合採購經理人指數與消費者信心指數呈現下降，引發經濟疲軟衰退疑慮。另據媒體報導，微軟已取消在美國部分資料中心的租約，顯示AI基礎建設恐有供過於求的狀況，導致市場出現AI議題是否過熱的雜音。此外，川普動作頻頻，關稅重拳連發，新一波美中貿易戰似乎箭在弦上，加深市場擔憂情緒。

短線利空頻傳，過去一週台股加權指數、標普五百指數、納斯達克指數走勢疲軟。昨天（2/25）收盤，台股加權指數已來到月線附近，標普五百指數與納斯達克指數已在季線附近打轉。

面對短線的空頭，真正的存股投資人是不憂不慌，反而會見獵心喜，等待時機進場佈局。版主個人規劃，市值型ETF一旦跌破月線可以適度加碼、跌破季線再加碼。這一波小空頭，美股回檔比台股還要深，尤其科技股跌勢更重，美股七大科技巨頭近兩個月合計市值已跌掉大約1.4兆美元（台股前十大企業市值加總都不及1.4兆美元）。因此，如果版主有加碼規劃，會選擇優先加碼跌幅較深、且破季線的美股。

昨天（2/25）收盤，跌破季線的台股市值型ETF有0050、00850、00923，科技型的0052也收在季線之下；美股市值型的00646、00662、00924亦摔落季線，代表美股十大科技巨頭的00757同樣收在季線之下。持有前述ETF的版友可以考慮慢慢加碼，跌勢較重的美股可以優先考慮，尤其00757過去五個交易日重挫6.31%，已回吐今年以來的漲幅，如果風險承受度高又對美國科技巨頭深具信心，可以考慮優先增持00757。

後續台股與美股會怎麼走，市場多空意見都有，股神巴菲特的波克夏公司目前更是持有高達想當於10兆台幣的現金，似乎暗示著市場會迎來熊市。版主沒有能力預測股市走勢，畢竟這牽涉的層面很廣，例如經濟是否衰退、俄烏是否停戰、川普政策衝擊、美中貿易戰是否升溫、通膨是否復燃、AI需求是否如預期發展⋯⋯等。版主不是專家，不便多評論，但只要長線台股與美股多頭趨勢不變，那麼就是安穩執行原本規劃好的買股計畫、安穩待在市場。

版主的買股計畫：每週一買，跌破月線加碼預算分批出動。昨天（2/25）收盤，台股與美股許多ETF紛紛跌破月線與季線，版主選擇堅定執行買股計畫，不猜測後續漲跌。

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