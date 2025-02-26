006208需要換成0050？懸緝「不需要」：每百萬僅省下550元

「0050費率大調降，原本想要把006208賣掉，結果看到這個數字…決定不轉換了」

自從元大投信陸續重磅推出2件事：

1、在1月23日宣佈調降0050(元大台灣50)的經理費及保管費 2、未來將進行股票分割，據傳是1拆為5，亦謂著接近200百元的股價就會變成40元

以上2個消息，讓很多投資006208(富邦台50)的人，也包括我，考慮是否要將投資好幾年的006208轉到0050。

我先說結論，當我研究完報酬差距以及交易摩擦成本後，我決定持續投資006208了，為什麼？以下我將會透過幾點來說明。

為什麼一開始選擇不是規模大的006208

懸緝從2022年8月開始定期定額006208，會選擇這檔標的原因，從基本資料可以得知，這二檔同樣追蹤台灣50指數，但在費用率上，006208的總費用率為0.185%比起0050的0.355%（未調整前）更加便宜。

以投資100萬為例，006208一年的總費用只要1850元；而0050一年總費用則是3550元，同樣的商品內扣費就差了1700元。

以目前0050調整的費率來看，0050將由0.355%調降成0.13%（經理費0.10%+管理費0.03%），比006208的0.185%，少了0.055%。

同樣以100萬投資金額換算，每年將少於550元的內扣費。

而在思考是否要因調降費用率與分割進轉換標時，不該只是單看消息面上的數字，如果能透過更多數字詳細分析，可以輔佐自己做更好的決策，於是我從幾個角度來分析。

10年間的費用率&報酬

從元大及富邦的公開說明書，整理出10年間的總費用率&報酬差異，從圖表中，我們發現從2017年開始，006208在報酬上領先0050有8年之久，因為006208在2017年開始調降總費用率，所以反應在報酬上。

另外科普一下，以2024年來舉例，不是說006208的經理費（0.15%）加保管費（0.035%）總費用率為0.185%，怎麼公開說明書上卻是0.23%，怎麼差了0.045%。

主要是除了這二個費用外，還包含其他行政費、轉換標的時的手續費、交易稅…等，所以才會有這個誤差，0050一樣也有這樣地情形。

所以想要了解一檔ETF的最終費用率，除了經理費及保管費外，還要看其他的費用加總。

2025年開始，0050開始調降費率，目前4692億的規模，總費用率為0.13%，比起006208目前的0.185%，少了0.055%，以100萬來換算，每年就少了550元。

只要006208維持現在的費用率，未來0050要超越006208的績效，可能還是需要花一段時間。

畢竟006208近10年累積的報酬313.81%，比起0050近10年的309.27%報酬，已經超過4.54%，而目前總費用率的差距只有0.055%。

轉換成本

若要將已經投資的006208轉換至0050，如圖整理，賣出時需要付出證交稅0.1%及交易手續費0.1425%，再買進0050也得付出0.1425%，總共要付出的摩擦成本就要0.385%，以100萬資金來算，額外得付出3850的轉換成本。

換算完一賣一買的交易成本，讓我覺得其實已經投資多年的006208，也沒必要因為這次的調降費率而大費周章地轉換標的。

關於0050股票分割有何影響

我們把0050想像成披薩，一大片原本賣200元，因為市場上想要一次買一片的人很少，於是將它分成4片來賣，一片只賣50元，切小份後，開始有很多人願意買切好的披薩。

股票分割就是切披薩的意思，就是將股票拆分，以一張200元股票為例，「1拆2」就是分割成2張100元股票；若是「1拆5」則是分割成5張40元股票。

分割完的股票，對原先持有股票的投資人而言，總市值是不變的，只是分割完的股票，股票的流動性會變高，就像散裝的披薩一樣，更多人願意買，進而增加流通性與規模擴，對基金公司的好處，就是能賺到更多的經理費及保管費。

了解到股票分割本質後，其實最大的影響就規模增加，總費用率再降低一些而已，而這項也沒有引起我想要轉換的動機。

結論

從基本資料、費用率&報酬比較、轉換成本、及股票分割，讓我決定暫時不轉換標的，但對於讀者，我倒有幾個方向建議給你。

1、已投資006208的投資者：

可以持續定期定額扣款，並靜觀其變，看接下來006208有什麼樣地應對策略，短時間0050的績效要超越的機會很小。

2、想轉換0050的投資者：

想轉換0050的人，可以保留手上已有的006208，另外扣款買0050。

不必為了短期些微差距的費用率而換來換去，畢竟已經為你試算過了，這樣一買一賣的結果，交易成本反而會吃掉你的報酬。

3、剛要開始投資的人：

可以直接買0050，目前以費用率來看是比較低；或者打算一個月投資1萬元的人，也可以二檔各投一半，順便實驗一下哪個績效比較好，因為2檔都是追蹤同一指數。

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