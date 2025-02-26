009802追蹤更會漲的臺灣50指數ETF？阿格力：「超額報酬」必看Alpha值指標

要跟大家來探討超額報酬這個議題！超額報酬是大家都想要的，像股市裡，就會想知道有沒有擊敗大盤？

超額報酬必看指標－Alpha值

Alpha值是有沒有得到超額報酬的一個指標！

簡單來說，是以實際的報酬率去扣掉理論的報酬率。

如果大於0的話，就代表有這個超額報酬 如果等於0，就是跟你要比較的指數差不多 那小於0呢，就是請再加油

這個超額報酬，可以跟任何東西相比。比方benchmark是整個臺灣50指數，或投資某樣商品，那跟那個商品的某一個指數趨勢平均值去比，就能知道到底有沒有獲得超額報酬。

投資看Alpha值有用嗎？

投資看Alpha值當然是有效，不然人家創這個指數幹嘛？教科書、分析師考試什麼都要考的，所以這個Alpha值，確實是可以用來作為你選股的一個指標。

但是如果知道什麼股票有Alpha值，就不用工作了，一直投資那個股票就好了。

所以，有研究一個指數叫「中小型A級動能50指數」；這指數，它就是專門選Alpha值排名比較前面的股票。簡單來說，就是選入一堆標股啦！

好，那這個策略到底有沒有用呢？

看過去5年回測了一下「中小型A級動能50指數」，繳出了 256.8% 左右的報酬，同期大盤涵蓋的報酬率則是144.2%。足足多了100％喔！因為顯見這個Alpha值，確實是可以拿來作為選股的一個指標。

有時候看這個股票漲很多就去追，就剛好套在高點。這個「中小型A級動能50指數」，包很多假設選50檔，有3-40檔還是維持表現好的，那整個指數的報酬率還是會不錯，從結果來看確實是這樣。

00733一年能賺七成

追蹤這個指數的ETF確實有，就是富邦臺灣中小（00733）；這檔的涵蓋報酬怎麼樣？簡單把它一樣涵蓋，跟整個大盤對比。

可以看到在2019到2024；這6年間，00733大部分時間都是贏大盤的。這6年的期間，有兩次是原型ETF的第一名，四次是前三名，表現真的很棒，最高報酬率的那年有72%！

尋找Alpha值，對於追求超額報酬的人來說，是一個最大最大追求的目標。

它換股邏輯就是「面目全非」，每季換一次，每一次可能九成以上換掉。

這也合理，因為在尋找飆股過程，尤其是這種中小型股，在台股如果比較有經驗的人就知道，其實輪動速度是很快的。

所以它這一季選的，下一季又換掉其他的，這是非常正常。這也是Seeking Alpha的策略，因為要一直尋找有能力擊敗大盤的一些公司。

2024是大型股的一年

去年大盤就漲大型股台積電（2330）...偷偷說00733自己也有持，所以去年很悶！

列了指數給可以看到，臺灣50指數，這個就是台股前50大，跟加權指數代表全市場，以及中小型300指數（第51到第350 大市值的公司）做一個2024績效對比。

中小型股就直接躺在地上，都沒有爬起來。也不是只有台股這樣，去年的美國也是這樣的情形。

拿S&P 500這個市值增加拿出來看，大概整體去年是增加24％市值。但是把七大巨頭（熟知的特斯拉、微軟、蘋果、輝達等）這七檔的市值增加，則大概有46%。

S&P 500 是 4%，七巨頭又46%。七巨頭的市值又非常非常大，如果這七巨頭不看的話，其他公司的市值成長只有15%。

去年是很典型的，不管是臺灣、美國，很少見的就是說大型股強到無法無天。過去想到權值股的時候，就想到台積電這種大牛股，去年漲了八成。因為這種權值股它在漲的時候會有一個吸引資金的能力，能容納外資比較大的資金，也能容納ETF的買盤，這就讓它強者恆強。

也因為這樣關係，Seeking Alpha 這個策略在結合中小型股上，去年在台股真的是表現不佳。在現在 AI 趨勢越來越明顯之下，巨頭或大型股一定要列在資產配置裡面。

可是會不會跳下去買...就變成中小型股開始開Party？確實也是有可能。所以剛剛講的不是說都換成大型股，是說要有配置。

資金有一天又回到中小型股？這也是有可能。最好的方式就是怎麼樣？都有！這樣就好了。

大型股也有看Alpha值的ETF出現了！

確實是有！一樣是富邦所推出的，在2月24號募集檔富邦旗艦50（009802）。

叫富邦旗艦動能50，這個就是針對大型股了，富邦也看到了，00733去年遇到投資風向轉變的問題。

Alpha值其實是一個很好的策略，但結合中小型股，這幾年紅大型股，比較好的方式是兩種都有，讓投資人自己去參考。

選股邏輯

009802它的選股邏輯是什麼呢？

市值前200大：代表挑選出來都是中大型的公司。

排除極端股票：例如過去一年的波動度，如果波動度最大前20%還有近20日的Alpha值，如果距離平均數超過一個標準也會淘汰。

簡單來說，就是那種容易大漲大跌或短線急拉太多的股票，它都會剔除，因為短線急拉再馬上納入，有可能就會變套了。

Alpha值篩選：會抓每個產業最高的公司。假設現在漲鋼鐵，改天漲半導體，後來又漲食品，它每個產業裡面都不會放過，都不會錯過，這樣產業輪動才能跟上。

看一下產業分佈和 Top 20 的成分股。從裡面我們可以看到，都是大型有代表性而且績效好的公司。例如：金融股的富邦金和國泰金，這是往常。如果買 Seeking Alpha 這個策略的人，可能覺得還好，但人家去年漲超過5成，聯發科也有44%的報酬。

所以大型股裡面也確實是有蠻多可以創造出好的 Alpha 值的公司。但是我看這成分股沒有台積電，會不會贏不了大盤？沒有台積電，因為去年如果沒有台積電的人，或者你的ETF裡面沒有台積電的話，應該都會相當的孤單寂寞覺得冷。

但如果是以過去的歷史回顧，看了它提供2008年1月迄今的資料，可以發現，其實它的報酬率還是打敗大盤。這也很正常，因為大盤就是大型股，又挑這個大盤裡面Alpha值比較高的，所以擊敗大盤也是很正常。

這段時間的報酬率大概有3倍，但是先講不要太興奮，過去是過去，未來是未來，所以等真正掛牌之後，再觀察一段也不遲，因為投資的環境一直在變。

但個人覺得Alpha值是一個好的策略，因為這就是在找飆股。差別只是說，找中小型股的標股，還是找大型股的標股。

這種追Alpha值的，盤不好的時候會不會比較差？還真的不知道，因為掛牌後才知道。

看了這個官網，它提供的一個資料。如果仔細去看，去年9月台股不是有修正嗎？那時候這個指數就是成立的時間點。我們把這個旗艦動能50指數跟臺灣的大盤含息的報酬指數做一個對比，可以發現其實在那一段比較空頭的時間，跌的還比大盤含息還要少。

而且後來川普勝選上任帶來全球股市震盪，整體指數的報酬還是跑在大盤前面。

總結時間

跟大家講Alpha值到底是什麼？台股也有兩檔利用Alpha值選股的ETF，一檔是00733，那另外一檔就是還沒有掛牌的 富邦旗艦動能50（009802）。

Alpha值統整最後三點

Alpha值代表超額報酬：越高越好。 納入Alpha值因子的ETF：在台股過去的表現算是非常亮眼。 市場偏好大型股：2024年台美股皆然，所以在投資上也要考量到大型股還是中小型股，哪一個是比較吸引市場資金的，而不是只有用Alpha值單一個因子去做選股。

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